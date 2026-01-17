Incydent z chińskim dronem. "Prowokacyjne i nieodpowiedzialne"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Chiński dron zwiadowczy przeleciał w sobotę nad kontrolowanymi przez Tajwan wyspami Dongsha Qundao. Tajwańskie Ministerstwo Obrony określiło incydent jako "prowokacyjny i nieodpowiedzialny".

Okręt wojskowy oświetlony licznymi światłami na otwartym morzu nocą, w pobliżu na wodzie znajduje się mały pojazd lub łódź z jasnym światłem, w tle ciemne niebo z chmurami oraz lekko rozjaśniony horyzont.
Myśliwiec startujący z chińskiego lotniskowca Liaoning na wschód od Tajwanu (zdjęcie ilustracyjne)The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation ArmyAFP

W skrócie

  • Chiński dron zwiadowczy przeleciał nad wyspami Dongsha Qundao kontrolowanymi przez Tajwan.
  • Tajwańskie ministerstwo obrony nazwało incydent "prowokacyjnym i nieodpowiedzialnym".
  • Wyspy Dongsha Qundao i Tajwan są regularnie obiektem chińskiej aktywności wojskowej.
Chiński dron został wykryty przez tajwańskie wojsko w sobotę o świcie. Bezzałogowiec pojawił się w okolicach kontrolowanych przez Tajwan wysp Dongsha Qundao i przebywał w tajwańskiej przestrzeni powietrznej około 8 minut.

"Po tym, jak wydaliśmy ostrzeżenia za pośrednictwem międzynarodowych kanałów, dron odleciał ok. godziny 5.48" - przekazało ministerstwo obrony Tajwanu.

    "Takie wysoce prowokacyjne i nieodpowiedzialne działania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej poważnie podważają pokój i stabilność w regionie, naruszają normy prawa międzynarodowego i zostaną potępione" - dodano w komunikacie.

    Chińskie prowokacje wokół Tajwanu

    Tajwańskie władze informują, że chińska aktywność wojskowa w okolicach wyspy, która przez rząd w Pekinie jest postrzegana jako jej terytorium, ma miejsce niemal codziennie. Rzadko kiedy dochodzi jednak do naruszenia tajwańskiej przestrzeni powietrznej.

    Również wyspy Dongsha Qundao Chiny uważają za swoje. Leżą one na Morzu Południowochińskim ok. 400 km od Tajwanu w związku z czym przez ekspertów postrzegane są jako potencjalnie narażone na chińskie ataki.

    W 2022 roku tajwańska armia zestrzeliła drona cywilnego, który naruszył przestrzeń powietrzną Tajwanu niedaleko chińskiego wybrzeża.

