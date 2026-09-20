W skrócie Premier Węgier Peter Magyar pojawił się na festiwalu Szekszárdi Szüreti Napok na południu kraju.

Podczas zamawiania jedzenia jedna z osób oblała Magyara białym winem.

Po tym incydencie mężczyzna został wyprowadzony przez ochroniarza, a Magyar kontynuował rozmowy na festiwalu.

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Premier Węgier Peter Magyar pojawił się w sobotę na południu kraju na festiwalu Szekszárdi Szüreti Napok (Dniach Zbioru Winogron w Szekszárdzie).

"Chciałbym wam to pokazać. Tysiące ludzi z całego świata, spokojnie, uśmiechający się, z najlepszymi winami i tradycyjną węgierską kuchnią" - napisał Magyar w opisie filmu ze zbitki momentów z jego wizyty.

Szef rządu z Budapesztu rozmawiał z zebranymi na festiwalu ludźmi i robił sobie z nimi zdjęcia. W pewnym momencie przyjazna atmosfera została jednak zmącona.

Incydent w trakcie imprezy. Peter Magyar oblany na festiwalu

Gdy premier Węgier zamawiał jedzenie przy jednym ze stoisk, stojący w tłumie starszy mężczyzna zamaszystym ruchem oblał białym winem twarz i koszulę Magyara.

"Jeden ze zwolenników (Viktora - red.) Orbána nabrał odwagi po alkoholu. (...) Ten 'dżentelmen' musiał być bardzo zirytowany tym, że wszyscy świetnie się bawili - skomentował wydarzenie szef węgierskiego rządu w kolejnym poście w mediach społecznościowych.

Węgierski polityk dodał, że mężczyzna, który go oblał, "nie był na tyle odważny", by podejść bliżej i spojrzeć mu w oczy. Zamiast tego od razu po dokonaniu tego czynu odwrócił się i chciał odejść. "Szkoda było tego wyśmienitego wina z Szekszárd" - zakończył Magyar.

Po zdarzeniu mężczyzna został wyprowadzony z miejsca zdarzenia przez ochroniarza polityka, a Magyar kontynuował rozmowę z barmanami - przekazał węgierski Telex.

Portal przypomniał, że to nie pierwsza tego typu napaści na szefa rady ministrów z Budapesztu, od czasu objęcia przez niego urzędu w maju. Wcześniej został również opluty na stołecznym dworcu kolejowym Nyugati.

Źródła: Telex, Interia



