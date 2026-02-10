W skrócie Koncerty zespołów Behemoth i Slaughter to Prevail w Stambule zostały odwołane przez lokalne władze po nacisku medialnym.

Jako powód wskazano niezgodność wydarzeń z wartościami społecznymi oraz obawy o wpływ na dzieci i młodzież.

Lider Slaughter to Prevail, Alex Terrible, zaprzeczył oskarżeniom o satanizm i zwrócił się z apelem do obywateli Turcji.

Behemoth miał zagrać dwa koncerty w stambulskim Centrum Sztuk Scenicznych Zorlu. Na scenie miał się pojawić także powstały w Rosji, a obecnie działający w USA zespół deathcore'owy Slaughter to Prevail. Ostatecznie żadna z grup nie wystąpi w stolicy Turcji.

Biuro dzielnicy Beşiktaş, na terenie której położony jest obiekt kulturalny, wydało we wtorek oświadczenie, w którym poinformowało o odwołaniu występów.

"Okazało się, że wydarzenia wywołały reakcję opinii publicznej, ze względu na ich niezgodność z naszymi wartościami społecznymi" - argumentowano w wydanym komunikacie.

Koncerty metalowe w Stambule odwołane. Władze mówią o "psuciu społeczeństwa"

Decyzja o odwołaniu metalowych koncertów może być poczytywana jako reakcja na medialną kampanię wymierzoną we wspomniane zespoły w Turcji.

Prorządowa telewizja Akit TV w jednym z serwisów informacyjnych przedstawiła Behemoth i Slaughter to Prevail jako grupy stanowiące zagrożenie dla dzieci i młodzieży.

Dziennikarz Erkan Tan przekonywał, że artyści "głoszą satanizm" i sprzeciwiają się religii, czego dowodem miałyby być ich sceniczne kreacje. - Te dwie grupy są zakazane w Rosji. Wzywamy władze do pilnego działania i odwołania tych wydarzeń, które zatruwają nasze dzieci i młodzież - grzmiał reporter.

Emisja materiału wywołała dyskusję w mediach społecznościowych. Część konserwatywnie nastawionych internautów domagała się, by stambulska administracja doprowadziła do odwołania koncertów.

Decyzję władz dzielnicy Beşiktaş poparł burmistrz Stambułu, Davut Gül. "Żadna działalność psująca społeczeństwo nigdy nie była dozwolona w Stambule i nie będzie dozwolona w przyszłości" - napisał.

Behemoth i Slaughter to Prevail nie zagrają w Stambule. Jeden z wokalistów komentuje

Głos zabrał także lider grupy Slaughter to Prevail, Alex Terrible. W swoich mediach społecznościowych udostępnił fragment reportażu Akit TV, od którego zaczęło się zamieszanie wokół koncertu.

"Nie jesteśmy satanistami. Jesteśmy zespołem wykonującym brutal death metal (...) Obywatele Turcji, kocham was i szanuję wasz kraj i poglądy religijne. Ale proszę, nie nazywajcie mnie satanistą" - zaapelował.

Grupa Behemoth nie wydała jeszcze żadnego oświadczenia w sprawie odwołanych koncertów.

Behemoth to polska grupa death metalowa powstała w 1991 r. w Gdańsku. Jej wokalistą i głównym kompozytorem jest Adam "Nergal" Darski. Zespół cieszy się popularnością na całym świecie, na swoim koncie mając wiele prestiżowych nagród, m.in. Kerrang! Awards, czy plebiscytu Metal Hammer.

Slaughter to Prevail założona została w 2014 r. w Jekaterynburgu. Zalicza się ją do gatunków deathcore i nu metalcore. Zespół wydał cztery dobrze przyjęte w środowisku metalowym albumy. Obecnie działa w Orlando na Florydzie.

Źródło: Bianet

