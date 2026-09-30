Incydent w powietrzu. Samolot do Tel Awiwu nadał sygnał alarmowy

Portal Times of Israel, powołując się na dane z serwisu śledzenia lotów, informuje, że w środę samolot linii Flydubai, lecący z Dubaju do Tel Awiwu, początkowo nadał kod 7700, czyli ogólny sygnał alarmowy. Niedługo potem nadał kod 7500, oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję.

Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Zgłosili sytuację awaryjną

Jak podawały źródła związane z izraelskimi służbami bezpieczeństwa, w kierunku samolotu wysłano myśliwce izraelskich sił powietrznych. W związku z sytuacją premier Binjamin Netanjahu miał prowadzić "nadzwyczajne konsultacje" z ministrem obrony Israelem Kacem.

Z kolejnych doniesień wynikało, że samolot ma wylądować w Arabii Saudyjskiej. Ostatni raz na stronach śledzących loty był widziany w pobliżu lotniska w mieście Tabuk w Arabii Saudyjskiej. Niedługo potem pojawiło się potwierdzenie, że samolot znajduje się już na płycie tego portu.

"Zgodnie z informacjami izraelskich służb bezpieczeństwa incydent, który skłonił załogę do zgłoszenia 'bezprawnej ingerencji' oraz innego ogólnego sygnału alarmowego, wynikał najprawdopodobniej z kłótni między pilotami na pokładzie samolotu" - informuje korespondent Times of Israel Emanuel Fabian.

Izraelskie wojsko, na które powołuje się portal, informuje, że szef sztabu Sił Obronnych Izraela (IDF) generał Ejal Zamir "przeprowadził analizę zdarzenia" wraz z wyższymi rangą oficerami, w tym szefem izraelskich sił powietrznych generałem Omerem Tischlerem oraz szefem wywiadu wojskowego generałem Shlomim Binderem.

Lot z Dubaju do Tel Awiwu wykonywał Boeing 737. Według doniesień na pokładzie samolotu znajdowało się około 180 pasażerów.

Samolot nagle zmienił kurs. Powodem kłótnia pilotów

Agencja Reutera, powołując się na izraelskiego urzędnika, potwierdziła, że po wysłaniu sygnałów alarmowych samolot zmienił kurs na Arabię Saudyjską. Według informatora zmiana trasy wynikała z kłótni między pilotami, a nie z porwania, jak początkowo zakładano.

Z danych serwisu FlightRadar24 wynika, że maszyna z numerem lotu FZ1073 zmieniła kurs nad przestrzenią powietrzną Jordanii i skierowała się w stronę Arabii Saudyjskiej, wysyłając przy tym ogólny sygnał alarmowy, a kilka minut później kolejny wskazujący na możliwą bezprawną ingerencję lub nawet porwanie.

Boeing 737 ponownie nadał ogólny sygnał alarmowy przed lądowaniem w mieście Tabuk.

Biuro premiera Izraela podawało wcześniej, iż nie uważa incydentu za porwanie samolotu.

Izraelski urzędnik, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział agencji Reuetra, że piloci wysłali sygnały alarmowe po tym, jak doszło między nimi do sprzeczki. Na ten moment nie wiadomo, czy którykolwiek z pilotów celowo nadał sygnał.

Więcej informacji wkrótce.