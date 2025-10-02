Incydent w pobliżu Portu Szczecin. Donald Tusk: Otrzymałem informację

- Co tydzień mieliśmy nowe incydenty na Morzu Bałtyckim z udziałem Rosji. Otrzymałem informację o incydencie w pobliżu Portu Szczecin, do którego doszło dwa dni temu - powiedział Donald Tusk na konferencji Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze. - Wiemy, że gdyby Rosjanie wygrali w Ukrainie, to oznaczałoby koniec mojego kraju i Europy; nie mam co do tego wątpliwości, dlatego musimy być tak zdeterminowani jak Wołodymyr i naród ukraiński - przekonywał premier.

W Kopenhadze Donald Tusk poinformował o incydencie w porcie morskim Szczecin, do którego miało dojść we wtorek. - Co tydzień mieliśmy nowe incydenty na Morzu Bałtyckim z udziałem Rosji. Otrzymałem informację o incydencie w pobliżu Portu Szczecin - przekazał.

Tematem spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze było bezpieczeństwo Europy. Tusk wziął udział w panelu razem z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

    Donald Tusk informuje o nowym incydencie z udziałem Rosji. "Wojna nie jest już czymś abstrakcyjnym"

    - Owszem, ta prowokacja z udziałem dronów w Polsce była najbardziej spektakularna, jednak do podobnych dochodzi praktycznie każdego dnia na naszej granicy z Białorusią. Więc wojna już nie jest dla nas czymś abstrakcyjnym - przekonywał Donald Tusk. - Bardzo dobrze sobie to zaplanował Putin z Łukaszenką - dodał.

    Konfrontacje nie ograniczają się jednak tylko do działań hybrydowych, ale obejmują one również cele polityczne. - Myślę, że atak na Ukrainę to jest tylko pierwszy etap tego nowego podejścia ze strony Moskwy - mówił.

    - Jedyna przewaga Rosji (nad Zachodem - red.) jest w głowach i sercach. Oni są gotowi walczyć - podkreślił, dodając, że przy wspólnej determinacji można jednak tę wojnę wygrać.

    Premier podkreślił także w swojej wypowiedzi, że europejscy liderzy muszą porzucić swoje złudzenia i zaakceptować, że "to jest nowa wojna".

    - Jak podkreślałem wcześniej: nie jestem zainteresowany eskalacją. Jestem ostatnią osobą, która by tego chciała, bo bylibyśmy (Polacy) jej pierwszą ofiarą. Dla Polski pokój, kwestia zawieszenia broni, to jest dla nas absolutny priorytet (...). Wiemy, że gdyby wygrali w Ukrainie, to oznaczałoby to koniec mojego kraju i Europy - nie mam co do tego wątpliwości, dlatego musimy być tak zdeterminowani jak Wołodymyr i naród ukraiński, jak Maia (Sandu) i naród mołdawski - zaapelował.

