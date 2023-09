Incydent w pobliżu Pałacu Buckingham. Wezwano policję

Wielka Brytania: 25-latek zatrzymany. Próbował dostać się do królewskich stajni

Pracownicy ochrony na terenie pałacu dostrzegli, że na mury próbuje wspiąć się mężczyzna, który próbował wejść do królewskich stajni. Na miejsce została wezwana policja metropolitarna, której udało się schwytać intruza - podaje "The Guardian" powołując się na komunikat służb.

"25-letni mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy na zewnątrz stajni w królewskich uliczkach. W żadnym momencie mężczyzna nie wszedł do Pałacu Buckingham ani do ogrodów pałacowych " - czytamy.

W czasie zdarzenia król Karol III był w Szkocji

Jak podkreśla portal brytyjskiego dziennika, to właśnie w tych alejkach, na południe od ogrodów, mieszczą się stajnie należące do posiadłości monarchy oraz złota karoca, używana podczas najważniejszych uroczystości w Wielkiej Brytanii.

Agencja Associated Press podkreśla, że mężczyznę przewieziono na posterunek policji, gdzie miał pozostawać przez kilka godzin. Dodano, że niemal 300-letni pałac obecnie przechodzi renowację i nie jest zamieszkały przez króla Karola III. Co więcej, kiedy doszło do incydentu, monarcha przebywał w Szkocji.