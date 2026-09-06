Incydent w Lipsku. Ławrow: Oskarżenia początkiem prawdziwej wojny

Justyna Kaczmarczyk

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk

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Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że oskarżenia Zachodu pod adresem Moskwy, że kraj ten brał udział w incydencie z dronem na niemieckim lotnisku w Lipsku, są "ogólnie rzecz biorąc, początkiem prawdziwej wojny" - podał Reuters, cytując rosyjską agencję prasową TASS.

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Siergiej Ławrow w garniturze i krawacie na tle fragmentu niebiesko-białej flagi.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej ŁawrowMUSTAFA HATIPOGLU / AnadoluAFP

Do incydentu, o jaki oskarżana jest Moskwa, doszło w nocy z 4 na 5 sierpnia. W pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Maszynę przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia.

Krótko wcześniej lotnisko w Lipsku wstrzymało działalność po znalezieniu na płycie, w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Antonow, drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi.

Niemiecki minister: Za incydent odpowiada Rosja

We wtorek minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt przekazał, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent na lotnisku. Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul poinformował wówczas o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie.

Przywódca Rosji Władimir Putin odrzucił oskarżenia Berlina i zarzucił Niemcom sfabrykowanie dowodów w celu obarczenia Moskwy odpowiedzialnością za incydent w Lipsku.

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Merz: Przypisanie odpowiedzialności Rosji "jednoznaczne i prawnie usazadnione"

W sobotę kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że próba rosyjskiego ataku dronowego na lotnisko w Lipsku dowodzi, że Niemcy stoją w obliczu "głębokiego przełomu", którego konsekwencje będzie można w pełni ocenić dopiero z perspektywy czasu - przekazała agencja Reutera.

Podczas wydarzenia partyjnego w pobliżu Hanower Merz podkreślił, że przypisanie przez niemiecki rząd odpowiedzialności za próbę ataku Rosji jest "jednoznaczne i prawnie uzasadnione".

Kanclerz ostrzegł również Moskwę przed kontynuowaniem tego rodzaju działań, określając je jako element rosyjskiej wojny hybrydowej.

Prezydent USA Donald Trump, pytany w piątek o swoje wcześniejsze zapewnienia, że Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, ponownie wyraził przekonanie, że Putin nie zdecyduje się na taki krok.

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