W skrócie Podczas ćwiczeń Bundeswehry w bawarskim Erding doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem policji.

Żołnierze mylnie uznali policyjną interwencję za część treningu, co doprowadziło do strzelaniny.

Jeden z żołnierzy został lekko ranny, a służby prowadzą szeroko zakrojone działania wyjaśniające.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Te mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się w środę wieczorem w rejonie Hohenlindener Straße w Altenerding w landzie Bawaria. Liczne służby ratunkowe, w tym straż pożarna i pogotowie, musiały interweniować po tym, jak podczas ćwiczeń Bundeswehry nieomal doszło do tragedii.

O wszystkim poinformował dziennik "Bild", któremu rzecznik policji potwierdził jedynie, że na miejscu trwają szeroko zakrojone działania. - Na dalsze informacje trzeba będzie poczekać - przekazał.

Niemcy. Groźny incydent podczas ćwiczeń Bundeswehry

Według informacji podawanych przez media, zaniepokojeni obecnością w okolicy zamaskowanych ludzi z karabinami mieszkańcy miejscowości, zawiadomili o sprawie policję, która udała się na miejsce i wszczęła alarm.

Na nieszczęście, gdy funkcjonariusze pojawili się w rejonie ćwiczeń, żołnierze uznali, iż ich obecność to część przeprowadzanego treningu i oddali strzały z amunicji ćwiczebnej. Policjanci zaś odpowiedzieli ostrą amunicją, raniąc jednego z członków Bundeswehry.

Z relacji "Bilda" wynika, że poszkodowany żołnierz odniósł jedynie lekkie obrażenia twarzy. Po wstępnym opatrzeniu ran, został przetransportowany do szpitala celem dalszego leczenia.

Niemieckie wojsko ćwiczy sytuacje kryzysowe

W środowych ćwiczeniach Bundeswehry udział brać miało około 500 żołnierzy, którzy przygotowywali się na ewentualną konieczność obrony Monachium. Akcja otrzymała kryptonim "Marshal Power 2025".

Według oświadczenia wojska, obecnie żandarmeria prowadzi jedne z największych i najbardziej złożonych ćwiczeń w ostatnich latach. W programie znalazły się m.in. szkolenia ze współpracy z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych.

"Niech Żurek ujawni listę". Błaszczak apeluje ws. Pegasusa Polsat News Polsat News