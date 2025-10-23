Incydent w bawarskim miasteczku. Żołnierze ostrzelali policję

Fatalna pomyłka podczas ćwiczeń Bundeswehry w niemieckim Erding. Zaniepokojeni obecnością zamaskowanych ludzi z karabinami mieszkańcy miasta zawiadomili policję, a ta niezwłocznie udała się na miejsce. Zdezorientowani żołnierze uznali, że interwencja mundurowych jest częścią przeprowadzanego treningu. Między wojskowymi a funkcjonariuszami doszło do strzelaniny. Jedna osoba jest ranna.

Fatalna pomyłka podczas ćwiczeń Bundeswehry w Erding (zdj. ilustracyjne)
Fatalna pomyłka podczas ćwiczeń Bundeswehry w Erding (zdj. ilustracyjne)Marcus Golejewski DPA

  • Podczas ćwiczeń Bundeswehry w bawarskim Erding doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem policji.
  • Żołnierze mylnie uznali policyjną interwencję za część treningu, co doprowadziło do strzelaniny.
  • Jeden z żołnierzy został lekko ranny, a służby prowadzą szeroko zakrojone działania wyjaśniające.
Te mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się w środę wieczorem w rejonie Hohenlindener Straße w Altenerding w landzie Bawaria. Liczne służby ratunkowe, w tym straż pożarna i pogotowie, musiały interweniować po tym, jak podczas ćwiczeń Bundeswehry nieomal doszło do tragedii.

O wszystkim poinformował dziennik "Bild", któremu rzecznik policji potwierdził jedynie, że na miejscu trwają szeroko zakrojone działania. - Na dalsze informacje trzeba będzie poczekać - przekazał.

Niemcy. Groźny incydent podczas ćwiczeń Bundeswehry

Według informacji podawanych przez media, zaniepokojeni obecnością w okolicy zamaskowanych ludzi z karabinami mieszkańcy miejscowości, zawiadomili o sprawie policję, która udała się na miejsce i wszczęła alarm.

    Na nieszczęście, gdy funkcjonariusze pojawili się w rejonie ćwiczeń, żołnierze uznali, iż ich obecność to część przeprowadzanego treningu i oddali strzały z amunicji ćwiczebnej. Policjanci zaś odpowiedzieli ostrą amunicją, raniąc jednego z członków Bundeswehry.

    Z relacji "Bilda" wynika, że poszkodowany żołnierz odniósł jedynie lekkie obrażenia twarzy. Po wstępnym opatrzeniu ran, został przetransportowany do szpitala celem dalszego leczenia.

    Niemieckie wojsko ćwiczy sytuacje kryzysowe

    W środowych ćwiczeniach Bundeswehry udział brać miało około 500 żołnierzy, którzy przygotowywali się na ewentualną konieczność obrony Monachium. Akcja otrzymała kryptonim "Marshal Power 2025".

      Według oświadczenia wojska, obecnie żandarmeria prowadzi jedne z największych i najbardziej złożonych ćwiczeń w ostatnich latach. W programie znalazły się m.in. szkolenia ze współpracy z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych.

