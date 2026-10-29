Incydent w amerykańskich bazach. Pentagon po cichu bada przyczynę

W skrócie Pentagon traktuje awarie zamrażarek w co najmniej sześciu sklepach na terenie baz wojskowych w USA jako potencjalny, celowy cyberatak na infrastrukturę - twierdzi Reuters.

Amerykańscy śledczy współpracują z francuskimi organami ścigania w celu wyjaśnienia przyczyn awarii oraz ustalenia potencjalnych powiązań z atakami w Europie.

Eksperci ostrzegają, że wykorzystywanie w systemach chłodniczych przestarzałych sterowników podłączonych do sieci drastycznie zwiększa podatność na ataki hakerskie.

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Pod koniec sierpnia w co najmniej sześciu sklepach na terenie baz wojskowych w Stanach Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie doszło do awarii zamrażarek. Incydent miał dotknąć placówek, w których personel wojskowy zaopatruje się w żywność.

Doprowadziło to do zepsucia się jedzenia. Zdarzenie obecnie jest traktowane jako potencjalny cyberatak - twierdzi Reuters. Taką informację przekazały agencji cztery osoby zaznajomione ze sprawą.

"W co najmniej jednym z przypadków zamrażarki nie przestały po prostu działać - ktoś celowo podniósł temperaturę w urządzeniach chłodniczych w ciągu nocy, co sprawiło, że rano znaleziono w nich sterty zepsutej lub rozmrożonej żywności" - twierdzi agencja, opierając się na analizie wpisów w mediach społecznościowych oraz informacji na stronach baz wojskowych.

Według doniesień mediów w przypadku niektórych zamrażarek temperatura została podniesiona nawet do 50 stopni Celsjusza, co miejscami doprowadziło do pojawienia się ognia.

USA. Awarie zamrażarek w sklepach na terenie baz wojskowych

Według informacji Reutersa sprawą incydentu w USA zajmują się eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, którzy współpracują z francuskimi organami ścigania. W tym kontekście przypomniany został niedawny cyberatak na urządzenia chłodnicze we Francji, otwiera się w nowym oknie, który dotknął ponad 350 supermarketów. W skali całego kraju straty mogą sięgać dziesiątek milionów euro.

Reutersowi nie udało się ustalić, na jakim etapie znajduje się dochodzenie w sprawie incydentu w USA ani czy wyciągnięto już jakiekolwiek wnioski dotyczące przyczyn zdarzenia lub osób za nie odpowiedzialnych.

Zapytany o śledztwo, Pentagon, otwiera się w nowym oknie przekazał jedynie, że jednostka podlegająca Dowództwu Cybernetycznemu Stanów Zjednoczonych - wojskowej formacji zajmującej się cyberprzestrzenią - "ściśle współpracuje z innymi agencjami rządowymi oraz organami ścigania".

Wydział Śledczy Armii Stanów Zjednoczonych poinformował, że w sprawę zaangażowany jest jego oddział terenowy ds. cyberprzestępczości, który współpracuje z francuskimi organami ścigania, aby lepiej zrozumieć przyczyny występowania "awarii systemów chłodniczych w Europie, otwiera się w nowym oknie".

"Potencjalny atak hakerski". Niepokojące doniesienia mediów

"Informacja o tym, że śledczy traktują to zdarzenie jako potencjalny atak hakerski, pojawia się w niniejszym tekście po raz pierwszy" - czytamy w komunikacie Reutersa.

Jeżeli potwierdzi się, że faktycznie był to cyberatak, będzie to kolejny dowód na to, jak podatna na działania hakerów może być infrastruktura krytyczna - w tym przypadku systemy chłodnicze. Odgrywają one kluczową rolę w dystrybucji świeżej żywności.

W przypadku Francji atak hakerski polegał na przejęciu kontroli nad ustawieniami temperatury zamrażarek. Przeprowadzenie takiego cyberataku - jak twierdzą eksperci, z którymi rozmawiał Reuter - było "dość łatwe". Duńska firma Danfoss, której sterowniki obsługiwały wiele z dotkniętych awarią urządzeń, poinformowała, że znaczna część tych sterowników była przestarzała lub korzystała z nieaktualnego oprogramowania, co mogło ułatwić hakerom włamanie.

Nie wiadomo, czy w amerykańskich sklepach, w których wystąpił problem, wykorzystywano sterowniki firmy Danfoss, czy też innych marek. Przedstawiciele Danfoss nie odpowiedzieli Reutersowi na prośby o komentarz.

"Poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw". Eksperci ostrzegają

Na początku tego roku organizacja branżowa Global Food Safety Initiative wezwała specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności oraz tych z sektora IT do współpracy na rzecz zapewnienia "solidnego cyberbezpieczeństwa" w technologiach chłodniczych, podkreślając, że "zhakowany system chłodzenia jest równie niebezpieczny, co system uszkodzony".

Hakerzy już wcześniej dokonywali sabotażu urządzeń chłodniczych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. Zdaniem Danfoss w 2022 roku przestępcy atakowali lub włamywali się do systemów w supermarketach w Rosji, otwiera się w nowym oknie i Izraelu, otwiera się w nowym oknie, które korzystały z przestarzałych wersji sterowników chłodniczych tej marki.

Bill Moore, dyrektor generalny firmy Xona Systems, zajmującej się cyberbezpieczeństwem w przemyśle, zwrócił uwagę na to, że sterowniki - pierwotnie projektowane jako odizolowane urządzenia, obsługiwane wyłącznie przez techników na miejscu - są coraz częściej podłączane do internetu. Ryzyko z tym związane nie dotyczy jedynie systemów chłodniczych, lecz to w ich przypadku konsekwencje mogą być szczególnie poważne i doprowadzić do poważnych zakłóceń w łańcuchu dostaw żywności.

Źródło: agencja Reutera



