W skrócie Naczelnik Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ został zabrany do szpitala w ciężkim stanie po wypadnięciu z okna przy polskiej ambasadzie w Słowenii - informują media.

Według informacji przekazanych przez rzecznika MSZ naczelnik przebywał wówczas na urlopie.

Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ zajmuje się ochroną resortu oraz polskich placówek zagranicznych.

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Według portalu Zero mężczyzna wypadł przez okno pokoju gościnnego przy polskiej ambasadzie w Słowenii, który dyplomaci i przedstawiciele resortów mogą wynajmować odpłatnie. Poszkodowany został przewieziony do słoweńskiego szpitala w ciężkim stanie.

Słoweński portal N1Info podał, że według informacji tamtejszej policji do zdarzenia doszło w niedzielę 13 września. Zgłoszenie o wypadku Polaka wpłynęło około godz. 3 w nocy. Funkcjonariusze, zgodnie z warunkami funkcjonowania placówki dyplomatycznej, nie mogli jednak wejść do budynku w celu przeprowadzenia czynności śledczych.

Pracownik MSZ uległ wypadkowi w Słowenii. Miał być na urlopie

Sprawę opisał w piątek także portal Niezależna. Jak ustalono, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w chwili wypadku miał być na urlopie.

- Przebywał na urlopie, to był jego prywatny czas. Był w mieszkaniu, które przylegało do placówki. Tam uległ wypadkowi - potwierdził Niezależnej rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

"Gdy doszło do tragedii, miała tam trwać impreza, w której, jak przekazał nam jeden z dyplomatów, uczestniczył naczelnik Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ" - podało Zero. Źródła portalu przekazały, że wobec uczestników imprezy nie będą wyciągane konsekwencje, ponieważ w tym czasie nie wykonywali obowiązków służbowych.

Zadania Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ

Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ odpowiada za koordynowanie i nadzorowanie ochrony resortu oraz polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Jednym z zadań organu jest także kontrola przestrzenia wymogów bezpieczeństwa oraz wyjaśnianie naruszeń.

Obecnym kierownikiem Ambasady RP w Słowenii w randzie chargé d'affaires ad interim jest gen. Leszek Soczewica. Stanowisko objął w lutym tego roku.



