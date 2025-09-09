W skrócie Nowa minister zdrowia Szwecji Elisabet Lann zemdlała podczas swojej pierwszej konferencji prasowej.

Nagranie z incydentu zostało upublicznione, a reakcja obecnych była natychmiastowa – Lann szybko otrzymała pomoc.

Powodem omdlenia, jak tłumaczyła Lann, był nagły spadek cukru we krwi.

Elisabet Lann została we wtorek przedstawiona przez premiera Szwecji Ulfa Kristerssona jako nowa minister zdrowia.

Podczas konferencji prasowej kobieta zemdlała, a nagranie z tego incydentu trafiło do sieci.

Szwecja. Nowa minister zdrowia zemdlała podczas konferencji

Na wideo widać, jak polityczka Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej stoi przy mównicy wśród innych polityków, w tym obok premiera Szwecji Ulfa Kristerssona i odpowiada na pytania.

Jak podaje serwis Euractiv, Elisabet Lann chwilę przed omdleniem mówiła:

- Szwedzka opieka zdrowotna jest wysokiej jakości. Głównym problemem jest długi czas oczekiwania. Musimy przejść do sprawiedliwej opieki zdrowotnej. Oczywiste jest, że musimy wzmocnić kontrolę rządową. To nie jest godne państwa opiekuńczego, że tak wiele osób czeka na opiekę zdrowotną.

Po tych słowach głos zabrał inny polityk, a minister zdrowia zaczęła się chwiać. Kilka sekund potem oparła się o mównicę i runęła do przodu, upadając na ziemię.

Elisabet Lann zemdlała podczas konferencji. Szybko otrzymała pomoc

Obecni na konferencji prasowej od razu zareagowali i podbiegli do Lann.

Według lokalnych mediów otrzymała natychmiastową pomoc od służb będących na miejscu zdarzenia i powróciła na konferencję.

Jak sama później tłumaczyła, powodem omdlenia miał być gwałtowny spadek cukru we krwi.

Źródła: TMZ, Euractiv

