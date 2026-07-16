Incydent podczas grillowania. Ranni w szpitalu, ich stan jest poważny
Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, ucierpiały w wypadku, do którego doszło podczas rodzinnego grilla w Eisleben w Saksonii. Za incydent odpowiadać ma mężczyzna, który obchodził się z łatwopalną cieczą w niewłaściwy sposób. Policja prowadzi śledztwo w sprawie.
Do zdarzenia doszło w Eisleben, w powiecie Mansfeld-Südharz, we wtorek wieczorem. Jak informuje policja, incydent miał miejsce podczas rodzinnego grillowania.
31-letni mężczyzna miał w niewłaściwy sposób obchodzić się z łatwopalną cieczą, w pobliżu rozpalonego rusztu. Doszło do deflagracji - rodzaju stosunkowo powolnego rozkładu materiałów wybuchowych, który rozprzestrzenia się z prędkością znacznie mniejszą niż prędkość dźwięku w tym materiale. Deflagracja jest jednym z dwóch - obok detonacji - możliwych typów eksplozji materiałów wybuchowych i gazów palnych.
W wyniku deflagracji ucierpiało dwoje jego dzieci - ośmioletni chłopiec i pięcioletnia dziewczynka.
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Na miejscu lądował helikopter ratunkowy, który przetransportował poszkodowane dzieci do szpitala. Z informacji przekazywanych przez policję wynika, że ich stan jest poważny, jednak życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Obrażeń doznał również sam 31-latek. W związku z tym, że nie były one krytyczne, pomocy udzielono mu na miejscu.
To jednak nie koniec jego problemów. Policja prowadzi śledztwo pod kątem podejrzenia doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu w wyniku zaniedbania.
Źródło: Tag24, Volksstimme