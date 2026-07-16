Do zdarzenia doszło w Eisleben, w powiecie Mansfeld-Südharz, we wtorek wieczorem. Jak informuje policja, incydent miał miejsce podczas rodzinnego grillowania.

31-letni mężczyzna miał w niewłaściwy sposób obchodzić się z łatwopalną cieczą, w pobliżu rozpalonego rusztu. Doszło do deflagracji - rodzaju stosunkowo powolnego rozkładu materiałów wybuchowych, który rozprzestrzenia się z prędkością znacznie mniejszą niż prędkość dźwięku w tym materiale. Deflagracja jest jednym z dwóch - obok detonacji - możliwych typów eksplozji materiałów wybuchowych i gazów palnych.

W wyniku deflagracji ucierpiało dwoje jego dzieci - ośmioletni chłopiec i pięcioletnia dziewczynka.

Niemcy. O krok od tragedii na rodzinnym grillu, policja wszczęła dochodzenie

Na miejscu lądował helikopter ratunkowy, który przetransportował poszkodowane dzieci do szpitala. Z informacji przekazywanych przez policję wynika, że ich stan jest poważny, jednak życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Obrażeń doznał również sam 31-latek. W związku z tym, że nie były one krytyczne, pomocy udzielono mu na miejscu.

To jednak nie koniec jego problemów. Policja prowadzi śledztwo pod kątem podejrzenia doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu w wyniku zaniedbania.

Źródło: Tag24, Volksstimme





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