W skrócie Papież udzielił pomocy starszemu kapłanowi, który zasłabł podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra.

Leon XIV zszedł do potrzebującego, by sprawdzić, co się stało.

Personel watykański udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy i odprowadził go na wózku z nasłonecznionego placu.

Leon XIV pospieszył z pomocą księdzu, który zemdlał podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Watykanie - przekazał portal włoskiego dziennika "La Stampa".

Mężczyzna czekał w kolejce wraz z innymi osobami, aby podejść do papieża i podać mu rękę na zakończenie audiencji.

Zemdlał podczas audiencji generalnej. Pomógł papież Leon XIV

Leon XIV dostrzegł mdlejącego z odległości kilku metrów. Od razu zszedł z zadaszonego podestu i skierował się w stronę potrzebującego.

Chwilę potem papież już klęczał obok duchownego, by sprawdzić, co się stało. W tym czasie personel watykański udzielał pierwszej pomocy omdlałemu.

Po chwili mężczyznę wywieziono na wózku z nasłonecznionego placu. Wtedy papież wrócił na swoje miejsce, by dalej witać się z uczestnikami audiencji.

Włoskie media opublikowały w internecie nagranie tej sceny.

Rekordowe upały w Europie. Wysokie temperatury odnotowano we Francji i Wlk. Brytanii

W Rzymie temperatury przekraczają obecnie 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu w stolicy Włoch obowiązuje alert pogodowy.

Upały nie dotknęły jedynie Italii. Rekordowe temperatury odnotowano w Wielkiej Brytanii, gdzie na lotnisku Heathrow odnotowano 35,5 stopni Celsjusza.

We Francji z kolei w związku z falą upałów zmarło siedem osób. W wielu miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja: na przykład w Nantes na zachodzie kraju odnotowano 34,3 stopnia C, a w Bergerac na południowym zachodzie - 34,7 stopnia.

Źródło: "La Stampa"





