Incydent podczas audiencji w Watykanie. Papież nie pozostał obojętnym
Podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra zemdlał kapłan. Na pomoc potrzebującemu rzucił się papież Leon XIV. Media zamieściły w internecie materiał wideo z wyjątkowej interwencji. Obecnie w stolicy Włoch panują upały. Temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza.
W skrócie
- Papież udzielił pomocy starszemu kapłanowi, który zasłabł podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra.
- Leon XIV zszedł do potrzebującego, by sprawdzić, co się stało.
- Personel watykański udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy i odprowadził go na wózku z nasłonecznionego placu.
Leon XIV pospieszył z pomocą księdzu, który zemdlał podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Watykanie - przekazał portal włoskiego dziennika "La Stampa".
Mężczyzna czekał w kolejce wraz z innymi osobami, aby podejść do papieża i podać mu rękę na zakończenie audiencji.
Leon XIV dostrzegł mdlejącego z odległości kilku metrów. Od razu zszedł z zadaszonego podestu i skierował się w stronę potrzebującego.
Chwilę potem papież już klęczał obok duchownego, by sprawdzić, co się stało. W tym czasie personel watykański udzielał pierwszej pomocy omdlałemu.
Po chwili mężczyznę wywieziono na wózku z nasłonecznionego placu. Wtedy papież wrócił na swoje miejsce, by dalej witać się z uczestnikami audiencji.
Włoskie media opublikowały w internecie nagranie tej sceny.
Rekordowe upały w Europie. Wysokie temperatury odnotowano we Francji i Wlk. Brytanii
W Rzymie temperatury przekraczają obecnie 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu w stolicy Włoch obowiązuje alert pogodowy.
Upały nie dotknęły jedynie Italii. Rekordowe temperatury odnotowano w Wielkiej Brytanii, gdzie na lotnisku Heathrow odnotowano 35,5 stopni Celsjusza.
We Francji z kolei w związku z falą upałów zmarło siedem osób. W wielu miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja: na przykład w Nantes na zachodzie kraju odnotowano 34,3 stopnia C, a w Bergerac na południowym zachodzie - 34,7 stopnia.
Źródło: "La Stampa"