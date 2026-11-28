W skrócie Amerykańska armia zestrzeliła 13 listopada sześć dronów, które pojawiły się nad bazą Królewskich Sił Powietrznych Lakenheath w brytyjskim Suffolk.

Służbom nie udało się odzyskać szczątków zestrzelonych maszyn, dlatego nie ustalono, czy służyły one do celów wywiadowczych, czy miały przeprowadzić atak.

Wielka Brytania przeznaczy 470 mln funtów na wzmocnienie ochrony baz wojskowych, w tym na zakup zaawansowanych systemów do zwalczania bezzałogowców.

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Do incydentu miało dojść 13 listopada w okolicach bazy Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Lakenheath w Suffolk na wschodzie Wielkiej Brytanii.

W bazie tej stacjonuje również największy w Europie amerykański kontyngent myśliwców oraz niemal 7 tys. osób należących do personelu amerykańskiej misji.

Wielka Brytania. "FT": Drony nad kluczową bazą wojskową

Stacjonujące tam jednostki odnotowały obecność około sześciu dronów, w związku z czym na terenie bazy ogłoszono alarm.

Podjęto również decyzję wykorzystaniu amerykańskiej technologii antydronowej do zestrzelenia bezzałogowców. Wszystkie podejrzane obiekty zostały skutecznie zestrzelone.

Ani Brytyjczykom, ani Amerykanom nie udało się jednak odzyskać szczątków dronów. W związku z tym nie wiadomo, czy były one uzbrojone i miały przeprowadzić atak na bazę, czy jedynie służyły do celów wywiadowczych.

Atak na bazę w Wielkiej Brytanii. Sześć dronów zestrzelonych

Na chwilę obecną nie wiadomo również do kogo należały drony, które pojawiły się nad brytyjską bazą. Według źródeł "Financial Times" o organizację operacji podejrzewany jest jednak Iran.

Amerykańskie Siły Powietrzne potwierdziły incydent i zapewniły, że w jego wyniku nikt nie został poszkodowany. Nie odnotowano również żadnych szkód materialnych.

Wielka Brytania podjęła w ostatnim czasie działania mające na celu wzmocnienie ochrony obiektów wojskowych na terenie kraju. Na ten cel ma być przeznaczone 470 mln funtów. W ramach działań bazy mają zostać wyposażone m.in. w systemy do zwalczania dronów.

Według stacji Sky News RAF podjęły również decyzję o chowaniu niektórych samolotów wojskowych na noc do hangarów. Maszyny, które nie zostaną schowane, mają zostać otoczone siatkami antydronowymi, by zapobiegać potencjalnym atakom.



