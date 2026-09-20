Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać zatrzymaną karuzelę i uwięzione w wagonikach osoby, wiszące głowami w dół. Pod atrakcją zgromadził się tłum obserwujący niebezpieczny incydent, a w stronę karuzeli ruszyli dwaj pracownicy wyposażeni w drabinę. Na tym film się jednak kończy.

Niemcy, Monachium. Incydent na starcie Oktoberfest

Do redakcji niemieckiego portalu zwróciła się uczestniczka Oktoberfestu, która obserwowała zdarzenie. W kolejce znajdował się jej mąż oraz dwoje przyjaciół. Jak opowiadała, szybko zorientowała się, że coś jest nie tak, gdy karuzela "nagle się zatrzymała". Obserwowała również dwa poprzednie przejazdy - wówczas do takiej sytuacji nie doszło.

Pracownicy podjęli próbę ponownego uruchomienia kolejki, korzystając z przyniesionych drabin. Kiedy ta się nie powiodła, podjęli następną przy pomocy liny - to również niczego nie zmieniło.

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Jak czytamy, kobieta zadzwoniła po straż. "Potem jeden z pasażerów zwymiotował, straż pożarna nie przyjechała, a ja spanikowałam" - przekazała świadkini. Jej mąż relacjonował później, że największą towarzyszącą uczestnikom obawą była możliwość nagłego otworzenia się barierek, gdy ci wisieli nad ziemią.

Utknęli głowami w dół na karuzeli. "Złe zarządzanie kryzysowe"

Zdaniem kobiety awaria techniczna unaoczniła "złe zarządzanie kryzysowe" organizatorów. Uczestniczka twierdzi również, że doszło do "zatuszowania" incydentu, ponieważ pasażerowie kolejki zostali w niej uwięzieni na znacznie dłuższy czas niż ten oficjalnie podany.

Do incydentu odniosła się monachijska straż pożarna. Rzecznik służb przekazał, że na miejsce wysłano ratowników wysokościowych, którzy przybyli tam "bardzo szybko". Do tego momentu kryzys został jednak zażegnany. Tego samego wieczoru pracownicy inspekcji technicznej przeprowadzili kontrolę kolejki i zezwolili na dalsze korzystanie z niej.

Ratownicy stacjonujący na terenie festiwalu udzielili pierwszej pomocy uwolnionym pasażerom - żadnemu z nich nic się nie stało. Kilka młodych osób skarżyło się na lekkie zawroty głowy i kłopoty z krążeniem.

Tegoroczny Oktoberfest potrwa od 19 września do 4 października. Z szacunków organizatorów wynika, że na festiwal do Monachium przybędzie około siedem milionów uczestników.

Źródło: tz.de



