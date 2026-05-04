W skrócie Pasażer linii United Airlines zaatakował stewardessę i próbował dostać się do kokpitu podczas lotu z Dominikany do Newark.

Służby interweniowały na lotnisku Newark-Liberty, a Federalna Administracja Lotnictwa zapowiedziała śledztwo w tej sprawie.

Od początku 2026 roku zgłoszono w USA prawie 500 przypadków niesfornych pasażerów.

Stacja NBC News poinformowała, że pasażer linii United Airlines rzekomo zaatakował członka załogi i próbował dostać się do kokpitu. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany i wyprowadzony przez policję z międzynarodowego lotniska Newark-Liberty, ok. 15 km od centrum Nowego Jorku.

Departament policji poinformował, że 48-latek, którego nazwiska nie ujawniono, został przewieziony do szpitala, gdzie przejdzie badania psychiatryczne. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która odmówiła pomocy medycznej.

USA. Pasażer zaatakował stewardesę i próbował się dostać do kabiny pilotów

Służby nie podały żadnych innych szczegółów, lecz na nagraniu dźwiękowym z wieży kontroli lotów zarejestrowano, jak samolot lotu United 1837 po przybyciu do Newark wzywa pojazd ratunkowy.

- Jakiś mężczyzna zaatakował jedną ze stewardes i próbował otworzyć przednie drzwi głównej kabiny - powiedział pilot na nagraniu, na co kontroler odpowiedział: "O mój Boże". - Próbuje dostać się do kabiny załogi - kontynuował pilot.

Linie lotnicze United Airlines potwierdziły, że w sobotę funkcjonariusze organów ścigania rzeczywiście pomogli załodze samolotu z niesfornym pasażerem lotu 1837. W opublikowanym oświadczeniu linia wyraziła wdzięczność załodze za "zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym członkom obsługi i pasażerom".

Z kolei amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zapowiedziała, że incydent zostanie zbadany. Samolot numer 1837 przyleciał do Newark z Dominikany około godziny 18:25 w sobotę czasu lokalnego (00:25 czasu polskiego).

To niejedyny taki przypadek w ostatnim czasie. W USA za takie wykroczenia grozi surowa grzywna

Stancja NBC News przypomniała, że od początku 2026 roku złożono prawie 500 raportów o niesfornych pasażerach w amerykańskich samolotach. Z danych FAA wynika, że 110 zgłoszeń dotyczy samego kwietnia.

W zeszłym tygodniu amerykańskie media obiegło nagranie, na którym mężczyzna próbował otworzyć drzwi kabiny pilotów samolotu linii Delta. Maszyna stała wówczas na płycie lotniska. Mężczyzna miał być wściekły z powodu wielogodzinnego opóźnienia w Atlancie spowodowanego postojem na lotnisku w Chicago.

- Zabierzcie mnie do wyjścia - chcę wysiąść. Albo sam się stąd wydostanę - mówił na nagraniu, do którego dotarła stacja NBC Chicago.

Według danych FAA ilość zgłoszeń dotyczących niesfornych pasażerów osiągnęła w 2021 roku w USA rekordowy poziom 5973. Od tamtego czasu liczba ta systematycznie spada, osiągając w zeszłym roku 1621.

NBC News przypomniała, że w zależności od powagi zdarzenia pasażerowie w Stanach Zjednoczonych mogą zostać ukarani za tego typu wykroczenie grzywną w wysokości do 43 658 dolarów (ok. 160 tys. złotych). Ponadto mogą oni też zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej na szczeblu federalnym.

Źródło: NBC News

