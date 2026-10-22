W skrócie Mechanik znalazł 40-centymetrowego, niejadowitego węża pod wykładziną samolotu linii Japan Air Commuter podczas rutynowej kontroli technicznej na lotnisku w Fukuoce.

Operacja odłowienia gada trwała całą dobę, co zmusiło przewoźnika do odwołania rejsu do prefektury Kagoshima i wywołało utrudnienia dla pasażerów.

Przedstawiciele linii lotniczej Japan Air Commuter przeprosili podróżnych za niedogodności i przyznali, że obecność węża w kabinie jest precedensem w historii ich lotów.

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Wąż został znaleziony na pokładzie samolotu linii Japan Air Commuter przez jednego z mechaników, gdy maszyna przechodziła rutynową kontrolę przed wylotem na lotnisku w Fukuoce. Mężczyzna dostrzegł gada pod wykładziną wewnątrz samolotu.

Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby, które miały za zadanie odłowić węża. Udało się to zrobić dopiero po 24 godzinach. W związku z tym samolot, który miał wylecieć do prefektury Kagoshima, musiał zostać odwołany.

Japońskie służby poinformowały, że znaleziony wąż miał 40 cm długości i nie był jadowity. Najprawdopodobniej znalazł się w samolocie przez przypadek.

"Z tego co wiemy, nigdy wcześniej nie mieliśmy przypadku węża w kabinie. Przepraszamy pasażerów za niedogodności" - napisała linia lotnicza w komunikacie.

Japonia. Wąż znaleziony w samolocie. Lot odwołano

To nie pierwszy przypadek w historii, gdy na pokładzie samolotu znajduje się wąż. W 2019 roku pewien 20-latek lecący z Florydy na Hawaje przypadkowo przewiózł samolotem niewielkiego gada. Mężczyzna zorientował się dopiero wtedy, gdy po dotarciu na miejsce wąż wypełzł z jego plecaka.

Tego samego roku do podobnej sytuacji doszło na locie z Australii do Szkocji. Jedna z pasażerek po dotarciu do Glasgow otworzyła walizkę i znalazła w bucie niewielkiego pytona.

Z kolei w 2022 roku węża znaleziono na pokładzie samolotu linii lotniczych AirAsia lecącego z Kuala Lumpur do Tawau w Malezji. Kilkudziesięciocentymetrowy gad został zauważony przez pasażerów wewnątrz lamp na pokładzie. W związku ze zdarzeniem samolot musiał awaryjnie lądować w mieście Kuching, by zwierzę zostało bezpieczne odłowione.

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