W skrócie Izraelskie siły powietrzne poderwały myśliwce, aby eskortować samolot Wizz Air z Londynu do Tel Awiwu po zgłoszeniu o podejrzanym zachowaniu na pokładzie.

Przyczyną alarmu była nazwa punktu dostępowego Wi-Fi ustawiona przez jednego z pasażerów na słowo "terrorysta" w języku hebrajskim i arabskim.

Po lądowaniu pasażerowie oraz ich bagaże zostali przeszukani, nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów, a ruch lotniczy szybko wrócił do normy.

Do incydentu doszło w niedzielę na pokładzie samolotu linii lotniczych Wizz Air, lecącego z Londynu do Tel Awiwu.

Izraelskie media poinformowały, że służby bezpieczeństwa otrzymały zgłoszenie dotyczące "podejrzanego zachowania" i potencjalnego zagrożenia na pokładzie.

W związku z tym Siły Powietrzne Izraela poderwały kilka myśliwców, które eskortowały maszynę do momentu lądowania na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie.

Kuriozalny incydent na pokładzie samolotu. Izrael poderwał myśliwce

Według ustaleń służb jeden z pasażerów otrzymał na telefon wiadomość sugerującą możliwość uszkodzenia samolotu.

Jak podał "The Times of Israel" oraz izraelski Kanał 12, źródłem niepokoju nie była jednak klasyczna groźba, lecz nazwa punktu dostępowego Wi-Fi.

Jeden z podróżnych zmienił nazwę swojego mobilnego internetu na słowo "terrorysta" - zapisane w języku hebrajskim i arabskim - co zostało odebrane przez innych pasażerów jako realne zagrożenie.

Rzecznik Zarządu Portów Lotniczych Izraela potwierdził, że w związku z podejrzeniem incydentu bezpieczeństwa uruchomiono standardowe procedury.

- Samolot wylądował, a po sprawdzeniu okazało się, że nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia - przekazał.

Izrael. Myśliwce eskortowały samolot, pasażerowie przeszukani po wylądowaniu

Po lądowaniu pasażerowie oraz ich bagaże zostali dokładnie przeszukani, czy nie posiadają materiałów wybuchowych. Służby, którym towarzyszyły psy tropiące, nie znalazły ostatecznie niczego podejrzanego.

Ruch lotniczy na lotnisku Ben Guriona został na krótko wstrzymany, jednak po zakończeniu działań wrócił do normy.

Źródło: "The Times of Israel". Kanał 12

