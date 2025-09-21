W skrócie Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką uczestniczył w uroczystościach w sanktuarium w Doylestown.

Podczas mszy doszło do incydentu z udziałem mężczyzny przebranego w ornat.

Wcześniej polska para prezydencka odsłoniła tablicę upamiętniającą Jana Olszewskiego.

W niedzielę prezydent wraz z małżonką wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej byłego premiera Jana Olszewskiego.

Później uczestniczyli we mszy świętej. W uroczystościach wzięli też udział m.in. Antoni Macierewicz i Jan Parys, którzy byli ministrami w rządzie Olszewskiego.

Uroczystości w Doylestown. Wyprowadzono mężczyznę przebranego w ornat

Podczas mszy doszło do incydentu, został z niej wyprowadzony mężczyzna przebrany w ornat, który nie jest księdzem.

Nie miał przy sobie widocznych niebezpiecznych przedmiotów, nie stawiał też oporu, gdy był wyprowadzany z sanktuarium.

Karol Nawrocki spotka się z Polonią. Wręczy odznaczenia państwowe

W niedzielę Karol i Marta Nawroccy spotkają się jeszcze z przedstawicielami amerykańskiej Polonii, podczas którego prezydent wręczy odznaczenia państwowe.

Głowa państwa złoży też wieniec pod Pomnikiem Mściciela. Jest to monument poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej, usytuowany na cmentarzu polonijnym przy sanktuarium w Doylestown.

Pomnik został odsłonięty 14 sierpnia 1988 roku. Jego autorem jest amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia Andrzej Pityński.

Prezydent Karol Nawrocki w USA. Głównym celem debata w ONZ

W kolejnych dniach polska para prezydencka będzie przebywać w Nowym Jorku, gdzie Nawrocki weźmie udział w 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W sobotę, przed wylotem do Nowego Jorku, podczas konferencji prasowej na warszawskim lotnisku wojskowym na Okęciu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że "głównym celem tej wizyty jest oczywiście wygłoszenie wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym, czyli przed reprezentantami wszystkich państw zgromadzonych w ONZ".

- W siedzibie w Nowym Jorku pan prezydent wygłosi, (...) programowe wystąpienie co do aktualnych wyzwań, jakie stoją przed światem, przed Polską, przed naszym regionem - podkreślił minister.

Zaznaczył, że prezydent będzie mówił z naszej perspektywy "o wyzwaniach natury bezpieczeństwa w związku z agresywną postawą Rosji, z jej celami - a tym celem jest zburzenie czy przebudowanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i odejście od świata opartego o zasady prawa międzynarodowego na rzecz prawa opartego o prawo siły, bo tym w istocie kieruje się polityka rosyjska".

