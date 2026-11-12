W skrócie Sekretarz wojny USA Pete Hegseth został upomniany przez strażnika na Narodowym Cmentarzu w Arlington podczas obchodów Dnia Weteranów.

Powodem interwencji był głośny śmiech współpracowników polityka, którzy robili sobie pamiątkowe zdjęcie na schodach grobowca.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell przekazał, że żołnierz słusznie przypomniał zebranym o konieczności zachowania ciszy i szacunku w tym miejscu.

Kongresmenka Gwen Moore skrytykowała Hegsetha, zarzucając mu okazanie pogardy wobec poległych żołnierzy oraz lekceważenie świętości grobowca.

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W środę na Narodowym Cmentarzu w Arlington odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weteranów. Na miejscu pojawił się sekretarz wojny USA Pete Hegseth.

Hegseth w pewnym momencie zaprosił współpracowników do zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Fotografię wykonano na schodach jednego z grobowców - podała agencja Associated Press.

Incydent na cmentarzu. Grupa z Hegsethem z reprymendą od strażnika armii

Zarówno przed, jak i po zrobieniu zdjęcia, kilkuosobowej grupie wyraźnie dopisywał humor. Na nagraniach słychać głośny śmiech jednej z osób.

Zainterweniował wartownik amerykańskiej armii pilnujący grobowca.

- Wszyscy odwiedzający mają obowiązek zachowania atmosfery ciszy i szacunku przez cały czas - wykrzyczał.

Na nagraniach, które obiegły sieć, po okrzyku wartownika słychać, jak zapada cisza, a grupa osób z Hegsethem odchodzi za budynek.

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Dzień Weteranów USA. Pete Hegseth upomniany na cmentarzu w Arlington

"Podczas upamiętniania tego uroczystego dnia żołnierz słusznie i z szacunkiem przypomniał wszystkim o konieczności zachowania zasad dobrego wychowania" - zareagował rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Parnell dodał, że "sekretarz (Hegseth -red.) i cały departament zawsze szanowali - i zawsze będą szanować - poświęcenie naszych żołnierzy, którzy przyczynili się do bezpieczeństwa Ameryki".

Grobowiec, przed którym Hegseth zrobił fotografię, jest miejscem spoczynku niezidentyfikowanych żołnierzy obu wojen światowych oraz wojny koreańskiej. Od 1948 roku pilnuje go strażnik - żołnierz 3. Pułku Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. Swoją służbę pełni przez całą dobę.

Incydent z udziałem Hegsetha skomentowała demokratka z Izby Reprezentantów Gwen Moore. "Okazuje pogardę naszym mężczyznom i kobietom w mundurach, lekceważąc świętość Grobu Nieznanego Żołnierza" - napisała kongresmenka z Wisconsin.

Źródło: Associated Press



