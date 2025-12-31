Incydent na Bałtyku. Władze Szwecji potwierdzają

Uszkodzony został podmorski kabel światłowodowy, tym razem łączący Szwecję i Estonię - przekazał szwedzki Urząd ds. Poczty i Telekomunikacji. To kolejna zgłoszona w środę awaria po wcześniejszej, która miała miejsce na odcinku między Estonią a Finlandią.

Widok satelitarny Morza Bałtyckiego z wyróżnionymi miastami takimi jak Sztokholm, Turku, Helsinki, Tallinn oraz fragmentami wybrzeża Szwecji, Finlandii i Estonii.
Kolejny podmorski kabel światłowodowy na Bałtyku uszkodzonyGoogle Maps/Googlemateriał zewnętrzny

  • Podmorski kabel światłowodowy między Szwecją a Estonią został uszkodzony, co potwierdziły oficjalnie szwedzkie władze.
  • Naprawa kabla ma potrwać kilka dni, a przyczyny awarii są obecnie ustalane przy współpracy Arelionu i rządu.
  • Fińskie śledztwo w sprawie podobnego incydentu skupia się na zatrzymanym statku Fitburg, podejrzewanym o celowe uszkodzenie infrastruktury.
Z komunikatu wydanego w środę przez szwedzkie władze wynika, że do uszkodzenia podmorskiego kabla doszło we wtorek w estońskiej strefie ekonomicznej. Głos w sprawie zabrał też rzecznik spółki Arelion, będącej właścicielem światłowodu.

Jak poinformował, naprawa kabla zacznie się tak szybko, jak to możliwe i potrwa najprawdopodobniej kilka dni. Wszystko uzależnione ma być od panujących na morzu warunków atmosferycznych.

Kolejny podmorski kabel uszkodzony. Władze Szwecji alarmują

Rzecznik Arelionu podkreślił, że spółka jest w stałym kontakcie ze szwedzkim rządem, z którym wspólnie podejmuje wysiłki celem ustalenia przyczyn uszkodzenia. Zapewnił też, że awaria odbiła się tylko na niedużej części odbiorców, ponieważ usługa przekierowana została automatycznie na inne połączenia sieci.

    Do sprawy odniósł się minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że rząd monitoruje sytuację i jest w kontakcie z władzami Estonii i Finlandii.

    "W razie potrzeby deklarujemy pomoc naszym przyjaciołom" - napisał.

    Statek podejrzewany o uszkodzenie kabli zatrzymany

    Incydent jest już drugim tego rodzaju, ogłoszonym w środę. Wcześniej fińskie władze poinformowały o awarii kabla telekomunikacyjnego łączącego Helsinki z Tallinem. Do zdarzenia miało dojść w nocy.

    W tym przypadku o dokonanie uszkodzenia podejrzewany jest statek transportowy "Fitburg", zarejestrowany na karaibskich wyspach St. Vincent i Grenadyny. Fińskie władze dokonały zatrzymania jednostki, a także jego załogi, składającej się z obywateli Rosji, Gruzji, Kazachstanu i Azerbejdżanu; nie ujawniono obywatelstwa kapitana. Statek wypłynął z Petersburga i zmierzał do Izraela.

    Sprawa jest traktowana jako podejrzenie celowego popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia, usiłowania celowego popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia oraz celowego zakłócenia łączności telekomunikacyjnej.

