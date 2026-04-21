Inauguracyjna sesja węgierskiego parlamentu. Prezydent podał datę
Prezydent Węgier Tamas Sulyok zwołał inauguracyjną sesję Zgromadzenia Narodowego na 9 maja. Pierwsze posiedzenie nowego węgierskiego parlamentu rozpocznie się o godzinie 10 rano. To podczas niego premier Węgier Victor Orban ma złożyć rezygnację. Jego miejsce z kolei ma zająć Peter Magyar, którego partia w wyborach parlamentarnych zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier.
W skrócie
- Inauguracyjna sesja nowego węgierskiego parlamentu odbędzie się 9 maja o godzinie 10 rano.
- Podczas sesji premier Victor Orban ma złożyć rezygnację, a jego miejsce ma zająć Peter Magyar, którego partia zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.
- Peter Magyar zapowiedział, że w pierwszą międzynarodową podróż wybierze się do Warszawę, a następnie do Wiednia i Brukseli.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Inauguracyjna sesja Zgromadzenia Narodowego odbędzie się 9 maja - przekazał prezydent Węgier Tamas Sulyok w mediach społecznościowych. Pierwsze posiedzenie nowego węgierskiego parlamentu rozpocznie się o godzinie 10 rano.
To podczas niego premier Węgier Victor Orban ma złożyć rezygnację. Jego miejsce z kolei ma zająć Peter Magyar, którego partia w wyborach parlamentarnych zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier.
Węgry. Pierwsza sesja parlamentu. Prezydent podał termin
Magyar ogłosił w poniedziałek podczas konferencji prasowej nazwiska siedmiorga ministrów w swoim przyszłym rządzie. Dodał, że gabinet będzie składał się z 16 resortów.
Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi. Zsolt Hegedus będzie nowym ministrem zdrowia, Laszlo Gajdos - środowiska, a Szabolcs Bona - rolnictwa i żywności.
Przewodniczący Tiszy ogłosił, że w jego rządzie powstaną ministerstwa: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, transportu i inwestycji, edukacji i spraw społecznych, rozwoju wsi, cyfryzacji i technologii oraz kultury, które będzie obejmować kilka obszarów - od nauki i sportu po organizacje obywatelskie, kwestie religijne i media.
Magyar zaznaczył, że rozmowy o utworzeniu rządu są kontynuowane i oczekuje się, że jeszcze w tym tygodniu ogłosi nazwiska wszystkich nowych ministrów.
Pierwsza wizyta nowego premiera Węgier. Magyar przyjedzie do Warszawy
Przyszły premier Węgier zapowiedział też, że uda się do Warszawy przed 20 maja i "może tego samego dnia pojedzie do Wiednia". Następnie, jak poinformował, odwiedzi Brukselę.
Tisza Petera Magyara zdobyła w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier.
Wynik ten daje ugrupowaniu Magyara większość konstytucyjną. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 proc.