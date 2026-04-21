W skrócie Inauguracyjna sesja nowego węgierskiego parlamentu odbędzie się 9 maja o godzinie 10 rano.

Podczas sesji premier Victor Orban ma złożyć rezygnację, a jego miejsce ma zająć Peter Magyar, którego partia zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Peter Magyar zapowiedział, że w pierwszą międzynarodową podróż wybierze się do Warszawę, a następnie do Wiednia i Brukseli.

Inauguracyjna sesja Zgromadzenia Narodowego odbędzie się 9 maja - przekazał prezydent Węgier Tamas Sulyok w mediach społecznościowych. Pierwsze posiedzenie nowego węgierskiego parlamentu rozpocznie się o godzinie 10 rano.

To podczas niego premier Węgier Victor Orban ma złożyć rezygnację. Jego miejsce z kolei ma zająć Peter Magyar, którego partia w wyborach parlamentarnych zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier.

Węgry. Pierwsza sesja parlamentu. Prezydent podał termin

Magyar ogłosił w poniedziałek podczas konferencji prasowej nazwiska siedmiorga ministrów w swoim przyszłym rządzie. Dodał, że gabinet będzie składał się z 16 resortów.

Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi. Zsolt Hegedus będzie nowym ministrem zdrowia, Laszlo Gajdos - środowiska, a Szabolcs Bona - rolnictwa i żywności.

Przewodniczący Tiszy ogłosił, że w jego rządzie powstaną ministerstwa: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, transportu i inwestycji, edukacji i spraw społecznych, rozwoju wsi, cyfryzacji i technologii oraz kultury, które będzie obejmować kilka obszarów - od nauki i sportu po organizacje obywatelskie, kwestie religijne i media.

Magyar zaznaczył, że rozmowy o utworzeniu rządu są kontynuowane i oczekuje się, że jeszcze w tym tygodniu ogłosi nazwiska wszystkich nowych ministrów.

Pierwsza wizyta nowego premiera Węgier. Magyar przyjedzie do Warszawy

Przyszły premier Węgier zapowiedział też, że uda się do Warszawy przed 20 maja i "może tego samego dnia pojedzie do Wiednia". Następnie, jak poinformował, odwiedzi Brukselę.

Tisza Petera Magyara zdobyła w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier.

Wynik ten daje ugrupowaniu Magyara większość konstytucyjną. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 proc.

