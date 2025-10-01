W skrócie Senat USA odrzucił dwa projekty budżetowe, co grozi paraliżem pracy wielu instytucji federalnych i przymusowymi urlopami dla setek tysięcy pracowników.

Republikanie i demokraci wzajemnie obwiniają się o impas, a prezydent Trump nie wyklucza pozytywnych skutków shutdownu, w tym zwolnień pracowników.

Zawieszenie działalności rządu wpłynie na dostępność usług publicznych, a podobna sytuacja miała już miejsce podczas kadencji Trumpa w 2018 roku.

We wtorkowy wieczór Senat najpierw odrzucił projekt zgłoszony przez demokratów zawierający m.in. przywrócenie dopłat do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (Obamacare), a potem również i "czyste" przedłużenie obecnego budżetu, które w ubiegłym tygodniu przegłosowała Izba Reprezentantów.

Ten drugi projekt poparło trzech senatorów z klubu demokratów, lecz nie wystarczyło to, by zdobyć wymaganą większość 60 głosów. W wyniku braku porozumienia od środy większość instytucji federalnych zaprzestanie pracy, a większość urzędników zostanie wysłana na przymusowy urlop. Już wcześniej Biały Dom wydał instrukcje agencjom, by zaczęły wdrażać plany shutdownu.

Shutdown w USA. Republikanie i demokraci nie osiągnęli kompromisu

Obydwie partie obwiniały się wzajemnie o impas. Prezydent Donald Trump, który w poniedziałek odrzucił propozycję demokratów podczas spotkania w Białym Domu, twierdził, że nie chce shutdownu, lecz zasugerował, że może on mieć pozytywne skutki - choć niekorzystne dla opozycji - i doprowadzić do zwolnienia dziesiątek tysięcy pracowników federalnych. Twierdził też wbrew faktom, że demokraci blokowali prowizorium bo chcieli, by z darmowej opieki zdrowotnej korzystali nielegalni imigranci.

Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer przekonywał, że jego partia jest otwarta na negocjacje, lecz kontynuowanie dotychczasowego budżetu będzie oznaczać znaczne podwyższenie cen ubezpieczeń zdrowotnych dla milionów Amerykanów.

- Gdy tu rozmawiamy, dziesiątki milionów Amerykanów otrzymuje listy inforumujące ich, że ich opłaty za ubezpieczenia zdrowotne wzrosną średnio o 114 proc. Dla rodziny pracującej, która potrzebuje opieki zdrowotnej, to ogromny wzrost - przekonywał. Schumer przypomniał, że gdy to on był liderem większości w Senacie, prowizorium było przyjmowane 13 razy, bo rządząca wówczas partia negocjowała z republikanami. Powoływał się też na sondaże, z których wynika że wyborcy w większości obwinią za kryzys republikanów.

Lider partii rządzącej w Senacie John Thune zapowiedział jednak, że Senat ponownie zagłosuje nad tym samym republikańskim projektem przedłużającym dotychczasowy budżet do 21 listopada.

USA. Paraliż agencji rządowych. Na urlop pójdzie prawie milion ludzi

Według szacunków Kongresowego Biura Budżetowego (CBO) średnio każdego dnia zamknięcia rządu na przymusowym urlopie będzie około 750 tys. pracowników federalnych, co dziennie będzie wiązało się z kosztami rzędu 400 mln dolarów - pisze agencja Reutera.

Dyrektor CBO Phillip Swagel we wtorek podkreślił, że liczba pracowników na przymusowym urlopie może się zmieniać z dnia na dzień. Pracownicy otrzymają wynagrodzenie za ten okres po zakończeniu shutdownu. Jak zaznaczył serwis Axios, członkowie Kongresu otrzymują wynagrodzenie mimo zawieszenia finansowania.

Shutdown może wpłynąć na dostępność i zakres niektórych usług. Administracja Trumpa może pozostawić niektóre obiekty, np. parki, otwarte, jednak najpewniej wielkość obsługującego je personelu będzie ograniczona.

Personel sił zbrojnych pozostaje na swoich stanowiskach, Pentagon ma jednak wysłać do domów połowę swoich cywilnych pracowników. Wizyty zagranicznych gości zaplanowane na okres shutdownu mają być anulowane, chyba że kierownictwo Pentagonu zdecyduje inaczej.

Shutdown w USA. Powtarza się sytuacja z 2018 roku

Pracę kontynuować mają też agenci FBI i innych organów ścigania. Również większość osób zatrudnionych przez Administrację ds. Bezpieczeństwa Transportu pozostanie w pracy.

W trakcie pierwszej kadencji Trumpa doszło do najdłuższego w historii unieruchomienia rządu USA. Trwało to 35 dni: od 22 grudnia 2018 roku do 25 stycznia 2019 roku. Spór między prezydentem a Kongresem dotyczył finansowania muru na granicy z Meksykiem. Poprzedni shutdown miał miejsce w 2013 r.

