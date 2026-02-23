W skrócie Igor Czerveny został mianowany przez prezydenta Czech Petra Pavla na ministra środowiska po ponad dwóch miesiącach impasu.

Pierwszy kandydat partii Zmotoryzowanych, Filip Turek, nie został zaakceptowany przez prezydenta z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi.

Nominacja Czervenego spotkała się z krytyką opozycji z powodu jego braku doświadczenia.

Dotychczas Ministerstwem Środowiska zarządzał szef resortu dyplomacji i lider Zmotoryzowanych Petr Macinka.

Proponowanego wcześniej przez ugrupowanie kandydata na to stanowisko Filipa Turka prezydent Pavel nie chciał zaakceptować. Zarzucał mu, że jego wcześniejsze wpisy na portalach społecznościowych miały charakter rasistowski, ksenofobiczny i bagatelizowały nazizm.

Jako "problematyczne" Pavel oceniał też jego cechy osobiste i publiczne wypowiedzi, które uważał za nieprzystające do pełnienia funkcji szefa resortu.

Blokowanie przez prezydenta mianowania ministra jest rzadkim zjawiskiem w Czechach. W tym przypadku impas trwał ponad dwa miesiące. Początkowo koalicjanci premiera Andreja Babisza z partii Zmotoryzowanych utrzymywali, że nie zaproponują alternatywnego kandydata na to stanowisko. Ostatecznie zdecydowali się na kompromis, wysuwając kandydaturę Igora Czervenego.

Czechy. Impas przełamany. Pavel mianował ministra, rząd Babisza kompletny

Podczas ceremonii powołania nowego członka rządu Petr Pavel powiedział, że należy porzucić emocje i skupić się na tym, czemu służy resort, czyli ochronie środowiska.

- Niezbędna jest przede wszystkim praca z danymi, a nie z emocjami i powrót do istoty tego ministerstwa - ochrony środowiska w interesie wszystkich obywateli tego kraju - powiedział prezydent, cytowany przez Radio Praha.

Ochrona środowiska, jak zauważył Pavel, "wykracza daleko poza debaty o uprawnieniach do emisji czy europejskich regulacjach klimatycznych". Wyliczał, że to także dbanie o jakość powietrza, zarządzanie zasobami wody, ochrona gleb czy współpraca z naukowcami i organizacjami obywatelskimi.

"Cieszę się, że od dzisiaj rząd może działać w pełnym składzie" - skwitował na platformie X Pavel.

Igor Czerveny ministrem ochrony środowiska. Przeciwnik "bezdusznej zielonej ideologii"

Igor Czerveny ma 42 lata i jest specjalistą ds. cyfryzacji oraz posłem Zmotoryzowanych.

Nowy minister deklaruje, że nie jest przeciwny ochronie środowiska, ale sprzeciwia się "bezdusznej zielonej ideologii".

Jego celem jest ochrona środowiska przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów czeskiego przemysłu.

Nominacja Czervenego spotkała się z oporem opozycji, której przedstawiciele zarzucają mu niedostateczne doświadczenie w prowadzeniu polityki środowiskowej. Polityk bronił się mówiąc, że szef resortu piastuje "stanowisko wykonawcze".

- Masz zastępców, starszych dyrektorów i zapraszasz ekspertów. (...) Na podstawie ich materiałów podejmujesz decyzje. Tak powinien działać prawdziwy menedżer - podkreślił.

