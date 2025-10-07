Immunitety Obajtka i Dworczyka. Parlament Europejski zadecydował

Alicja Krause

Parlament Europejski zadecydował o uchyleniu immunitetów Danielowi Obajtkowi oraz Michałowi Dworczykowi. Byłemu prezesowi Orlenu zarzucana jest inwigilacja polityków Platformy Obywatelskiej. W przypadku drugiego z polityków chodziło natomiast o tzw. aferę mailową, która wybuchła w 2021 roku. "Tym samym otwarto ścieżkę ekipie Tuska do dalszych represji politycznych" - skomentował decyzję PE Dworczyk.

Parlament Europejski uchylił immunitety europosłom PiS Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi
Parlament Europejski uchylił immunitety europosłom PiS Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi

Parlament Europejski zadecydował o uchyleniu immunitetów byłego szefa Kancelarii Premiera w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy Michała Dworczyka oraz byłego prezesa Orlenu Daniela ObajtkaKrótko po głosowaniu politycy zabrali głos w mediach społecznościowych.

"Kolejny raz Parlament Europejski udowadnia, że - jeśli nie jesteś w EPL - nie masz co liczyć na sprawiedliwe traktowanie. Dziś PE uchylił immunitety, mój oraz Daniela Obajtka. Tym samym otwarto ścieżkę ekipie Tuska do dalszych represji politycznych - innej formy rywalizacji politycznej ta ekipa nie zna. Paradoks polega na tym, że immunitet powinien chronić właśnie przed polityczną zemstą" - skomentował w serwisie X Michał Dworczyk.

"Parlament Europejski - tak głośno mówiący o obronie demokratycznych wartości, prawach i swobodach człowieka - ułatwia ekipie Tuska prowadzenie wobec mnie dalszych represji politycznych, co zresztą Koalicja Obywatelska zapowiadała w swoich 100 konkretach" - ocenił natomiast Daniel Obajtek.

PE a immunitet Dworczyka. W tle afera mailowa

Wniosek o uchylenie immunitetu Dworczykowi został skierowany pod koniec sierpnia 2024 roku w związku z zarzutami o udział w tzw. aferze mailowej. Wybuchła ona w czerwcu 2021 roku, po tym jak na portalu Poufna Rozmowa pojawiły się fragmenty korespondencji ze skrzynki mailowej polityka.

    Chodziło o wiadomości, które Dworczyk wymieniał m.in. z wczesnym premierem Mateuszem Morawieckim, a także przedstawicielami wojska i służb. Wśród nich znalazł się płk Krzysztof Gaj, pełniący funkcję doradcy byłego szefa KPRM. Miał on przekazywać Dworczykowi informacje m.in. o stanie negocjacji nad systemem obrony powietrznej krótkiego zasięgu o kryptonimie "Narew".

    Wojskowy miał również próbować zdyskredytować dwóch oficerów Inspektoratu Uzbrojenia, którzy zajmowali się prowadzeniem tego systemu. We wiadomościach miały pojawiać się zdjęcia i schematy działania wojskowego sprzętu. Część z nich było opatrzonych klauzulą "NATO zastrzeżone".

    Immunitet Dworczyka. "Miałem status osoby poszkodowanej"

    Wysłuchanie ws. uchylenia immunitetu Dworczykowi odbyło się 13 lutego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wówczas tłumaczył, że jest on "osobą poszkodowaną", a decyzja Adama Bodnara o skierowanie wniosku o uchylenie mu immunitetu była umotywowana politycznie.

      Tłumaczył również, że dane z jego skrzynki mailingowej wyciekły wskutek ataku hakerskiego.

      - Co do tego jestem przekonany, bo tak jak powiedziałem, przez kilka lat miałem status osoby poszkodowanej i nadal jestem osobą najbardziej zainteresowaną w tym, żeby znaleźć hakerów, przestępców, którzy się włamali na moją skrzynkę mailową, a również na skrzynki kilkudziesięciu innych polskich polityków - powiedział.

      Immunitet Obajtka. Chodzi o śledzenie polityków PO

      Obajtkowi zarzucano natomiast inwigilację polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu, kiedy był on prezesem tej spółki.

        Jak wskazała Prokuratura Generalna, chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wcześniej przedsiębiorstwo miało świadczyć dla niego usługi w zakresie osobistej ochrony.

        "Dowody zebrane przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie wskazują podejrzenie wykorzystania przez Daniela Obajtka środków Grupy Orlen do finansowania inwigilacji polityków opozycji demokratycznej" - napisał Bodnar w grudniu w serwisie X.

        Immunitety Obajtka i Dworczyka. PE zadecydował

        Wcześniej za pozbawieniem polityków PiS-u ochrony prawnej opowiedziała się komisja prawna Europarlamentu. Immunitet jest odbierany w danej sprawie na wniosek organów krajowych.

        W tej kadencji Parlamentu Europejskiego immunitety stracili już inni polscy politycy: Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Adam Bielan i Grzegorz Braun.

