W skrócie Włoscy studenci zorganizowali protesty, rozstawiając namioty przed parlamentem i uczelniami, wyrażając niezadowolenie z powodu wysokich kosztów życia i braku mieszkań.

Unia Studentów skrytykowała przeznaczenie środków z Krajowego Planu Odbudowy dla prywatnych jednostek oraz domaga się 7 miliardów euro na publiczne uniwersytety.

Według uczestników akcji powstało dotychczas 33 tysiące z zapowiadanych 60 tysięcy miejsc noclegowych dla studentów, z czego zaledwie 3,8 procent znajduje się w budynkach publicznych.

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Namioty pojawiły się przed Izbą Deputowanych na Piazza Montecitorio w Rzymie, a także przed siedzibami kilkunastu uniwersytetów od północy po południe Włoch, w tym w Mediolanie, Bolonii, Pawii, Genui, Lecce.

Akcję zorganizowała Unia Studentów w proteście przeciwko wysokim kosztom życia i, jak podkreślili jej uczestnicy, porażce polityki mieszkaniowej oraz "przekształceniu prawa do studiów w dochodowy interes prywatnych podmiotów".

Protesty we Włoszech. Organizatorzy przedstawili żądania

W wydanym oświadczeniu, cytowanym przez agencję Ansę, Unia Studentów zaznaczyła: "Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zostały podarowane prywatnym jednostkom, a uniwersytety są na skraju zapaści". "Prosimy o co najmniej 7 miliardów euro na publiczne uniwersytety i realizację prawa do studiowania" - apelują studenci.

Młodzi ludzie wyjaśnili, że rozbili ponownie namioty tak, jak przed trzema laty, gdy zaprotestowali przeciwko wysokim kosztom wynajmu stancji i mieszkań dla studentów.

- W kwestii polityki mieszkaniowej widzimy tylko pogorszenie sytuacji - powiedziała mediom koordynatorka studenckiej organizacji Sabrina Brizzola.

Aktywistka odnotowała, że minister szkolnictwa wyższego Anna Bernini zapowiedziała utworzenie 60 tysięcy miejsc noclegowych dla studentów. Ale, jak zaznaczyła działaczka, powstało ich dotąd 33 tysiące.

"Na barkach najgorzej sytuowanych". Wskazali na wysokie ceny noclegów

- Tylko 3,8 proc. z nich jest w budynkach publicznych. To nie jest budownictwo uniwersyteckie; to spekulacja na barkach najgorzej sytuowanych studentów - oceniła Brizzola.

Studentka podkreśliła, że w prywatnie zarządzanych budynkach z miejscami dla studentów trzeba zapłacić za pokój nawet 1000 euro miesięcznie.

Manifestacje we Włoszech mają miejsce po fali protestów, które przetoczyły się w ostatnich dniach przez Francję.

W demonstracjach z udziałem studentów, licealistów, związków zawodowych, polityków, a także rodziców uczniów miało uczestniczyć ok. 250 tys. osób z czego 100 tys. w samym Paryżu.

Licealiści żądali dofinansowania ich placówek, skarżyli się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach oraz przeciążenie nauczycieli. Na marginesie tych akcji doszło do aktów przemocy i starć z policją.

Premier Francji Sebastien Lecornu zapowiedział, że w liceach zorganizowane zostaną konsultacje wewnętrzne zamiast lekcji. Jednocześnie odrzucił zarzuty, że policja odpowiada represjami na protesty uczniów.



