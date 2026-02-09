6 lutego rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026, które organizowane są w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Choć warunki do uprawiania zimowych sportów są niemal idealne: nie brakuje śniegu, a pogoda jest spokojna i przeważnie spokojna, eksperci zwracają uwagę na poważne zagrożenie. W Alpach mogą schodzić niebezpieczne lawiny, również na terenach przylegających do tych, na których rozgrywane są zawody.

"Z górami się nie zadziera". Zagrożenie lawinowe we włoskich Alpach

W minionym tygodniu w alpejskich lawinach zginęło 11 ludzi. Tylko w sobotę życie straciły trzy osoby, które jeździły na nartach poza wyznaczonymi trasami w regionach Trydent-Górna Adyga i Lombardii.

Z kolei w rejonie masywu Marmolada w Dolomitach zeszły dwie lawiny, niedaleko Cortiny d'Ampezzo. Włoscy ratownicy wydobyli ciało mężczyzny, który zjechał z trasy narciarskiej w rejonie szczytu Punta Rocca w masywie Marmolada.

Przed lawinami ostrzega włoska służba cywilna: "Z górami się nie zadziera: zawsze bądź świadomy ryzyka lawinowego!" - napisali włoscy eksperci w mediach społecznościowych.

Jak informuje Reuters, włoscy ratownicy z powodu lawin zaleciła "maksymalną ostrożność".

Najnowszą ofiarą luźnych mas śniegu jest 70-letni wędrowiec, którego ciało znaleziono w nocy z niedzieli na poniedziałek w regionie Veneto.

Pomogli Lindsay Vonn. "Zwykli" narciarze też muszą uważać

Podczas samych igrzysk ratownicy CNSAS wyróżnili się akcją ratunkową podczas zawodów w zjeździe kobiet w Cortina d'Ampezzo. Poważnemu wypadkowi uległa tam słynna amerykańska zawodniczka Lindsey Vonn, którą ratownicy ewakuowali z pomocą śmigłowca.

"Przesyłamy amerykańskiej mistrzyni olimpijskiej najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia!" - napisali we wpisie na Facebooku:

Ta interwencja nie miała nic wspólnego z zagrożeniem lawinowym i same trasy, na których rozgrywane są zawody narciarskie i snowboardowe są bezpieczne.

Inaczej jest jednak na okolicznych terenach. Tam w wielu miejscach śnieg jest na tyle niestabilny, że nawet jedna osoba jest w stanie wzbudzić lawinę - podkreślają ratownicy cytowani przez Ruetersa.

Włoscy eksperci ostrzegają, że ryzyko zejścia lawin istnieje obecnie w niemal wszystkich częściach włoskich Alp: od zachodu po wschodnie rejony.

