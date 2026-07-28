Ich ziemia została przejęta wieki temu. Odkupują swoje tereny w USA

W skrócie Plemię Pamunkey odkupiło za 1,9 mln dolarów 13 akrów ziemi w hrabstwie King William w Wirginii w USA, które stanowiły część ich historycznych terytoriów.

Transakcja jest traktowana przez plemię jako akt przywracania historycznej sprawiedliwości oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a odzyskana ziemia ma posłużyć celom kulturalnym, edukacyjnym i ekonomicznym.

Dwa inne plemiona w Wirginii, Rappahannock i Mattaponi, również niedawno odzyskały części swoich dawnych ziem.

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Amerykańskie rdzenne plemię Pamunkey odkupiło za 1,9 mln dolarów (7,2 mln zł. - red.) teren w hrabstwie King William County, w Wirginii, będący częścią jego historycznych terytoriów. Chodzi o majątek zwany Windsor Shades o wielkości 13 akrów (około 5,26 hektara - red.) - przekazał "Washington Post".

Zwrot ziemi stanowi kamień milowy dla plemienia Pamunkey, które zostało uznane przez prawo federalne w 2015 roku.

Ziemia plemiona Pamunkey została przejęta wieki temu. Teraz ją odzyskują

Posiadłość położona jest około dwóch godzin drogi na południe od Waszyngtonu. Przez wieki była jedną z kilku wiosek, w których mieszkali wodzowie Pamunkey, i nazywała się Kupkipcock w języku Powhatan.

Angielski odkrywca John Smith udokumentował ją na mapie wiosek rdzennych Amerykanów z początku XVII wieku. Posiadłość stała się później punktem orientacyjnym wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Potem pozostawała w rękach prywatnych przez dziesięciolecia.

- To jest ziemia, którą zabrano nam w XVII wieku i fakt, że ją odzyskujemy, to naprawianie historycznych krzywd - komentuje w rozmowie z dziennikiem antropolożka i członkini plemienia Pamunkey Ashley Atkins Spivey.

- Te tereny należały do nas przez tysiące lat i okupowanie ich przez nierdzennych mieszkańców to tylko chwilowy punkt w czasie, w zestawieniu z tym, jaka więź łączy nasz lud z tą ziemią i jaki mamy do niej stosunek - dodaje Atkins Spivey.

- Zajęło to tak dużo czasu, ponieważ mieliśmy do czynienia z masową europejską ekspansją kolonialną i nie mieliśmy możliwości, by stawić czoła tej armii najeźdźców - zaznaczyła Spivey. - Chociaż udało nam się przetrwać, do niedawna nie mieliśmy funduszy ani zasobów, by odkupić kawałek ziemi. Teraz mamy ku temu możliwości ekonomiczne - dodała.

USA. Plemiona odkupują historyczne terytoria. Utracili je wieki temu

Wódz plemienia Pamunkey Kevin Brown podkreśla, że zakup Windsor Shades to "to coś więcej niż transakcja". Przekazał, że jest to gest uznania historycznych praw jego ludu i jego kultury.

Plemię przekazało, że rozważa plany wykorzystania tej ziemi do zapewnienia miejsca dla wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

Windsor Shades jest wpisany do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych i uznany za zabytek Wirginii.

"Transakcje takie są odzwierciedleniem coraz szerszego ruchu wśród rdzennych narodów Ameryki zabiegających o odzyskanie i zagospodarowanie należących do nich niegdyś terenów, które utracili na skutek złamanych obietnic, zerwanych traktatów z rządem USA, lub po prostu zostali z nich usunięci siłą" - zauważa "WP".

Dziennik dodał, że ostatnio dwa inne plemiona odzyskały w stanie Wirginia część swych ziem. Rdzenny lud Rappahannock odkupił tereny w hrabstwie Richmond, a plemię Mattaponi - grunty w hrabstwie King William.

Źródło: "Washington Post"





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