"Ich dni są policzone". Amerykański senator wskazuje kolejny cel Trumpa
Donald Trump sprawił, że Nicolas Maduro jest więzieniu, reżim irański jest bliski upadku, a ajatollah Ali Chamenei nie żyje - wyliczał republikański senator Lindsey Graham. W jego opinii kolejnej operacji USA można się spodziewać na Kubie. - Są następni. Ich dni są policzone - oznajmił amerykański polityk.
W skrócie
- Senator Lindsey Graham oświadczył, że kolejnym celem działań Stanów Zjednoczonych może być Kuba.
- W styczniu Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy wobec Kuby i zagroził nałożeniem ceł na kraje dostarczające Hawanie ropę.
- W lutym kubańska straż graniczna otworzyła ogień do amerykańskiej łodzi. Zginęły cztery osoby, sześć zostało rannych.
Senator Partii Republikańskiej Lindsey Graham oświadczył, że kolejnym zadaniem rządu Stanów Zjednoczonych będzie zmiana sytuacji na Kubie.
- Nicolas Maduro, wszyscy o nim mówili, Donald Trump sprawił, że jest w więzieniu. Kuba jest następna. Ich reżim upadnie. Ich dni są policzone - mówił na antenie Fox News republikanin.
Kuba następnym celem Trumpa? Senator USA nie ma wątpliwości
Amerykański senator ocenił, że "reżim irański, statek-matka międzynarodowego terroryzmu, jest bliski upadku". - Kapitan statku, ajatollah, jest martwy, wszyscy ludzie wokół niego, którzy mu pomagali, są martwi - podkreślił Graham.
- Straciliśmy trzech Amerykanów, umarli za swój kraj, zginęli za szlachetną sprawę. Najgorsze co można zrobić, to prosić o ofiarę i nie dokończyć roboty. Donald Trump dokończy tę robotę, czego nie zrobił żaden inny prezydent - stwierdził republikanin.
Zaznaczył, że prezydent USA "doprowadził do upadku Maduro", a odnosząc się do Iranu i śmierci Alego Chameneiego powtórzył, że "statek-matka terroryzmu tonie, kapitan jest martwy".
Ruchy Donalda Trump wobec Kuby. Incydent z amerykańską łodzią
Z końcem stycznia Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy wobec Kuby i zagroził nałożeniem ceł na kraje dostarczające Hawanie ropę naftową. Prezydent USA twierdził, że rząd kubański "współpracuje z wieloma wrogimi krajami", utrzymując na swoim terytorium ich obiekty wojskowe i wywiadowcze.
W środę doszło w regionie do groźnego incydentu. Kubańska straż graniczna otworzyła ogień do amerykańskiej łodzi. Według ministerstwa spraw wewnętrznych Kuby załoga miała "intencje przeprowadzenia infiltracji w celach terrorystycznych".
Portal Axios podał, że motorówka została skradziona na Florydzie. Cztery osoby, które były na łodzi, zginęły, a sześć zostało rannych.
Źródła Axios przekazały, że niektórzy z pasażerów mieli w przeszłości problemy z prawem, a co najmniej jeden z zabitych to obywatel USA. Amerykański obywatel jest też wśród rannych, otrzymuje pomoc na Kubie. Z kolei dwie inne osoby, które były na motorówce, mają pozwolenie na stały pobyt w USA.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone badają okoliczności tego zdarzenia i zwróciły się oficjalnie do władz w Hawanie o dostęp do sześciu poszkodowanych osób.
Źródło: Fox News, Axios