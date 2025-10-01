W skrócie Huragany Humberto i Imelda wywołały sztorm, który zniszczył pięć niezamieszkanych domów w Buxton w Karolinie Północnej.

Lokalne władze ostrzegają przed możliwymi kolejnymi katastrofami i zalecają trzymanie się z dala od zagrożonych terenów.

Huragany nie uderzą bezpośrednio w USA, jednak wkrótce Imelda może dotrzeć na Bermudy.

Na Atlantyku szaleją obecnie dwa huragany - Humberto i Imelda - niosące wiatry o sile odpowiednio: prawie 130 km/h oraz ponad 140 km/h. Choć znajdują się daleko od wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i do lądu nie dotrą, powodują gwałtowne sztormy i wysokie fale, które rozbiją się na lądzie. Mocno odczuwają to mieszkańcy wschodniej części USA.

"Stało się najgorsze". Pięć domów w Atlantyku

Sztormowe fale we wtorek zniszczyły kolejnych pięć domów w miejscowości Buxton w stanie Karolina Północna. Położona w archipelagu wysp Outer Banks na wschodzie USA miejscowość straciła kolejne budynki na palach, które pochłonął wzburzony Atlantyk.

Budynki od dawna są niezamieszkałe. Ponieważ ta część Buxton od dawna zmaga się z postępującą erozją wybrzeża, zwłaszcza w okresie większych sztormów, wiele nadmorskich budynków zostało dawno temu opuszczonych przez mieszkańców. Obecnie można tylko bezsilnie obserwować zagładę kolejnych domów, która ma miejsce podczas większych sztormów.

"Oniemiali, załamani, sfrustrowani. Stało się najgorsze" - tak zawalenie się pięciu budynków do Atlantyku ocenili członkowie Stowarzyszenia Obywatelskiego Buxton:

Z powodu wpływu huraganów Humberto i Imelda we wtorek, w krótkim czasie silne fale całkowicie zniszczyły pięć nadmorskich domów. Do zdarzenia doszło w ciągu niecałej godziny, między 14:00 a 14:45 lokalnego czasu. Zniszczenie domów z bezpiecznej odległości obserwowali licznie zgromadzeni na plaży gapie. W mediach społecznościowych zamieścili nagrania dokumentujące moment zawalenia się budynków:

Przebywającym w okolicy ludziom lokalne władze zalecają trzymanie się z dala od zniszczonych domów oraz nie zbliżanie się na więcej niż około półtora kilometra od zagrożonego przez wysokie fale nadmorskiego regionu. Możliwe jest zawalenie się kolejnych domów w najbliższym czasie.

Cała nadmorska część miasta Buxton ze względów bezpieczeństwa pozostaje zamknięta. Zagrożone zniszczeniem są również nadmorskie domy w sąsiedniej miejscowości Rodanthe.

Wraz z pięcioma domami zniszczonymi przez fale minionej doby od 2020 roku w rejonie Outer Banks zniszczonych zostało już łącznie 17 budynków.

Poważne zagrożenie na Bermudach

Synoptycy prognozują, że huragany Humberto i Imelda pozostaną na Atlantyku, z czasem kierując się na północny wschód. Chociaż nie uderzą w amerykańskie wybrzeże, przez kolejne doby będą stwarzać zagrożenie silnymi pływami i sztormowymi falami, szczególnie w nadmorskich częściach Florydy i Karoliny Północnej.

Możliwe, że z powodu huraganów pływy w tej części USA będą pchać oceaniczne wody głębiej w ląd.

Więcej powodów do obaw mają mieszkańcy wysp na zachodzie Atlantyku. Możliwe, że huragan Imelda w nocy ze środy na czwartek uderzy na Bermudach, przynosząc tam intensywne ulewy i silny wiatr. Od poniedziałku na tym archipelagu obowiązuje ostrzeżenie przed huraganem.

Źródło: Abc11.com, NHC.noaa.gov, CNN

