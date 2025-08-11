Jak opisuje "New York Post", do zdarzenia w sobotę rano, tuż po godzinie 5:00. W więzieniu stanowym w Lincoln trwa szacowanie strat po przejściu burzy, która zniszczyła dachy zakładu penitencjarnego.

Departament Służby Więziennej Nebraski opublikował nagrania z kamer przemysłowych, na których widać zniszczenia. Można na nich zaobserwować jak fragmentu dachu spadają na ziemię.

Służby przekazały, że nikt nie został ranny, ale konieczna była ewakuacja więźniów.

USA. Wiatr zerwał dach więzienie w stanie Nebraska. Ewakuacja w czasie burzy

"W systemie penitencjarnym przygotowujemy się na nieoczekiwane zdarzenia" - przekazał dyrektor więzienia Rob Jeffreys w komunikacie prasowym. "Zespół (...) natychmiast podjął działania, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo w trakcie i po tej klęsce żywiołowej" - dodał szef placówki.

Zaznaczył również, że pracownicy więzienia stawili się w pracy, mimo że silny wiatr uszkodził również ich domy.

Burza uszkodziła oddziały więzienia, w których przebywało 387 więźniów. 250 osób trafiło do siłowni i kwater na terenie zakładu karnego. Kolejnych 137 przeniesiono do następnej siłowni, w pobliskim ośrodku penitencjarnym.

Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna prognozowała w weekend dla Nebraski silny wiatr przekraczający 120 km/h, grad i możliwe powodzie.

