Huragan przybiera na sile. Mieszkańcy przygotowują się na najgorsze
Huragan Erin, pierwszy w tym sezonie atlantycki huragan, zbliża się do północno-wschodniej części Karaibów i przybiera na sile. Synoptycy ostrzegają przed potężnymi wiatrami, ulewami oraz ryzykiem powodzi i osunięć ziemi. W kilku regionach wydano ostrzeżenia.
Huragan Erin zbliża się do północno-wschodniej części Karaibów. Synoptycy ostrzegają przed możliwymi powodziami i osunięciami ziemi - podaje AP. Żywioł osiągnął drugą kategorię w pięciostopniowej skali - poinformowało w piątek Narodowe Centrum Huraganów Stanów Zjednoczonych (NHC).
Erin jest pierwszym huraganem atlantyckim w tym sezonie.
Huragan Erin rozpędza się. Ogłoszono alarmy
Huragan Erin znajduje się około 250 mil (400 km) na północny wschód od Anguilli, a maksymalna prędkość wiatru wynosi 100 mil na godzinę (160 km/h). Żywioł przemieszcza się w kierunku północno-zachodnim z prędkością 17 mil na godzinę (27 km/h).
Prognozuje się, że pod koniec tego tygodnia osiągnie on siłę huraganu trzeciej kategorii.
Oczekuje się, że Erin pozostanie nad otwartymi wodami. W związku z huraganem ogłoszono jednak alarmy dla Anguilli, Barbudy, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saby, Saint-Eustache i Saint-Martin.
Huragan Erin przynosi ulewy. Opady do 150 mm
Huragan zaczął przynosić ulewne deszcze w piątek wieczorem na Antigui i Barbudzie, Wyspach Dziewiczych oraz południowej i wschodniej części Portoryko. Według Narodowego Centrum Huraganów w Miami spodziewane są opady do 100 mm, a w niektórych miejscach nawet do 150 mm - pisze AP.
Specjalista ds. huraganów i ekspert ds. sztormów Michael Lowry powiedział agencji, że według prognoz Erin ostatecznie skręci ostro w kierunku północno-wschodnim, co spowoduje, że znajdzie się na trasie między Stanami Zjednoczonymi a Bermudami.
Burza tropikalna Erin uformowała się w poniedziałek we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego.
Huragan Erin. Ostrzeżenie przed falami
Rząd Stanów Zjednoczonych wysłał do Portoryko ponad 200 pracowników Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego - przekazało AP.
Z kolei według serwisu Accuweather w przyszłym tygodniu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych spodziewane są niebezpieczne fale i prądy morskie. Wzdłuż części wybrzeża Karoliny Północnej fale mogą osiągać wysokość nawet pięciu metrów.
Centrum huraganów przekazało jednocześnie, że zagrożenie bezpośrednim uderzeniem huraganu na Bahamach i wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych "wydaje się stopniowo maleć".
Źródło: Reuters, AP