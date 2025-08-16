Huragan Erin zbliża się do północno-wschodniej części Karaibów. Synoptycy ostrzegają przed możliwymi powodziami i osunięciami ziemi - podaje AP. Żywioł osiągnął drugą kategorię w pięciostopniowej skali - poinformowało w piątek Narodowe Centrum Huraganów Stanów Zjednoczonych (NHC).

Erin jest pierwszym huraganem atlantyckim w tym sezonie.

Huragan Erin rozpędza się. Ogłoszono alarmy

Huragan Erin znajduje się około 250 mil (400 km) na północny wschód od Anguilli, a maksymalna prędkość wiatru wynosi 100 mil na godzinę (160 km/h). Żywioł przemieszcza się w kierunku północno-zachodnim z prędkością 17 mil na godzinę (27 km/h).

Prognozuje się, że pod koniec tego tygodnia osiągnie on siłę huraganu trzeciej kategorii.

Oczekuje się, że Erin pozostanie nad otwartymi wodami. W związku z huraganem ogłoszono jednak alarmy dla Anguilli, Barbudy, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saby, Saint-Eustache i Saint-Martin.

Huragan Erin przynosi ulewy. Opady do 150 mm

Huragan zaczął przynosić ulewne deszcze w piątek wieczorem na Antigui i Barbudzie, Wyspach Dziewiczych oraz południowej i wschodniej części Portoryko. Według Narodowego Centrum Huraganów w Miami spodziewane są opady do 100 mm, a w niektórych miejscach nawet do 150 mm - pisze AP.

Specjalista ds. huraganów i ekspert ds. sztormów Michael Lowry powiedział agencji, że według prognoz Erin ostatecznie skręci ostro w kierunku północno-wschodnim, co spowoduje, że znajdzie się na trasie między Stanami Zjednoczonymi a Bermudami.

Burza tropikalna Erin uformowała się w poniedziałek we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego.

Huragan Erin. Ostrzeżenie przed falami

Rząd Stanów Zjednoczonych wysłał do Portoryko ponad 200 pracowników Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego - przekazało AP.

Z kolei według serwisu Accuweather w przyszłym tygodniu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych spodziewane są niebezpieczne fale i prądy morskie. Wzdłuż części wybrzeża Karoliny Północnej fale mogą osiągać wysokość nawet pięciu metrów.

Centrum huraganów przekazało jednocześnie, że zagrożenie bezpośrednim uderzeniem huraganu na Bahamach i wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych "wydaje się stopniowo maleć".

Źródło: Reuters, AP

Przydacz o zaproszeniu Nawrockiego przez Trumpa: Amerykanie dobierali swoich rozmówców. Mają swoje zdanie o Tusku Polsat News Polsat News