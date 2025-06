Największe straty odnotowano w stanie Oaxaca, gdzie zniszczeniu uległa infrastruktura plażowa, łodzie rybackie oraz doszło do licznych przerw w dostawie prądu.

Huragan Eric uderzył w pacyficzne wybrzeże Meksyku w czwartek rano. Swoim zasięgiem objął ok. 500 kilometrowy obszar: od kurortu Acapulco na północy w stanie Guerrero po Puerto Ángel na południu w stanie Oaxaca.

Jeszcze w środę Eric był huraganem 4. kategorii jednak przed uderzeniem w ląd osłabł do 3. kategorii. Niósł ze sobą wiatr wiejący z prędkością do 205 km/h oraz ulewne deszcze. Po kilku godzinach osłabł do 1. kategorii.