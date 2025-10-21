W skrócie Stolica Sudanu, Chartum, została zaatakowana przez kilkanaście dronów na dzień przed planowanym wznowieniem działania lotniska.

Eksplozje, które wstrząsnęły miastem, wzbudziły niepokój wśród mieszkańców, władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu.

Trwająca wojna domowa w Sudanie doprowadziła do ogromnego kryzysu humanitarnego, zmuszając miliony osób do opuszczenia domów.

Do nalotu na stolicę Sudanu - Chartum - doszło we wtorek o świcie. Bezzałogowce wycelowane były w różne części miasta, a w szczególności w stołeczne lotnisko.

Nalot dronów i eksplozje w Sudanie. Dobę przed wznowieniem lotów

Według relacji naocznych świadków z dzielnic Wschodniego Nilu słychać było gwałtowne eksplozje, które "wstrząsnęły domami". Mieszkańcy mówią o co najmniej kilkunastu dronach nad miastem.

Władze nie wydały na razie żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Lokalne media zauważają, że atak nastąpił w bardzo newralgicznym momencie. Za niespełna 24 godziny planowane jest ogłoszenie przez sudański Urząd Lotnictwa Cywilnego wznowienie lotów krajowych z lotniska w Chartumie po ponad dwuletniej przerwie.

Zapowiedź ta jest symbolicznym krokiem w kierunku przywrócenia ruchu lotniczego w kraju mimo wyzwań związanych z bezpieczeństwem.

Agencja AFP zaznacza, że chociaż w Chartumie panuje względny spokój od czasu odzyskania kontroli przez armię na początku tego roku, to nadal dochodzi do nalotów dronów. RSF(Siły Szybkiego Reagowania - red.) są też regularnie oskarżane o atakowanie infrastruktury wojskowej i cywilnej.

Wojna domowa w Sudanie. Jeden z największych kryzysów humanitarnych

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 r. Wybuchła w wyniku walki o władzę między dwoma dowódcami - sił rządowych generałem Abdelem Fattahem al-Burhanem i Sił Szybkiego Reagowania Mohamedem Hamdanem Dagalo.

Konflikt doprowadził do jednego z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Działania zbrojne zmusiły około 14 mln ludzi do opuszczenia domów.

Szacuje się, że z niedożywieniem zmaga się około połowa populacji kraju, liczącej ponad 50 mln osób.

