Do zdarzenia doszło w poniedziałek na pokładzie Boeinga 737 lecącego z Meszhed do Kermanszah w Iranie.
Koszmar na pokładzie irańskiego samolotu
Lokalne media poinformowały, że tuż po starcie samolotu z lotniska pękła jedna z opon, co doprowadziło do uszkodzenia silnika.
Maszyna wpadła w wibracje. Były one na tyle silne, że wnętrze samolotu zaczęło się rozpadać. Na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych widać odpadające elementy paneli sufitowych oraz części zabudowy kabiny pasażerskiej.
Przerażenie pasażerowie wpadli w panikę. Na nagraniu słychać ich krzyki.
Iran. Powrót na lotnisko i awaryjne lądowanie
Pilot podjął decyzję o zawróceniu samolotu i awaryjnym lądowaniu. Mimo uszkodzeń, maszynie udało się wrócić na lotnisko i bezpiecznie wylądować.
Chociaż cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, skończyło się tylko na strachu.
Władze linii lotniczej poinformowały, że żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.