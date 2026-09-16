Do zdarzenia doszło w poniedziałek na pokładzie Boeinga 737 lecącego z Meszhed do Kermanszah w Iranie.

Koszmar na pokładzie irańskiego samolotu

Lokalne media poinformowały, że tuż po starcie samolotu z lotniska pękła jedna z opon, co doprowadziło do uszkodzenia silnika.

Maszyna wpadła w wibracje. Były one na tyle silne, że wnętrze samolotu zaczęło się rozpadać. Na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych widać odpadające elementy paneli sufitowych oraz części zabudowy kabiny pasażerskiej.

Przerażenie pasażerowie wpadli w panikę. Na nagraniu słychać ich krzyki.

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Iran. Powrót na lotnisko i awaryjne lądowanie

Pilot podjął decyzję o zawróceniu samolotu i awaryjnym lądowaniu. Mimo uszkodzeń, maszynie udało się wrócić na lotnisko i bezpiecznie wylądować.

Chociaż cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, skończyło się tylko na strachu.

Władze linii lotniczej poinformowały, że żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.



