Horror na pokładzie samolotu. Maszyna zaczęła rozpadać się w trakcie lotu

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Chwile grozy na pokładzie samolotu należącego do irańskich linii lotniczych Sepehran Airlines. Maszyna zaczęła dosłownie rozpadać się w trakcie lotu. Przerażeni pasażerowie wpadli w panikę. Na szczęście pilot zdołał bezpiecznie wylądować.

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Pasażerowie w kabinie Boeinga 737 trzymają się foteli podczas silnych wstrząsów, widoczny dym lub pył.
Samolot zaczął rozpadać się w trakcie lotu. Wybuchła panikaX/Breaking Aviation News & VideosPUSTE

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na pokładzie Boeinga 737 lecącego z Meszhed do Kermanszah w Iranie.

Koszmar na pokładzie irańskiego samolotu

Lokalne media poinformowały, że tuż po starcie samolotu z lotniska pękła jedna z opon, co doprowadziło do uszkodzenia silnika.

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Maszyna wpadła w wibracje. Były one na tyle silne, że wnętrze samolotu zaczęło się rozpadać. Na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych widać odpadające elementy paneli sufitowych oraz części zabudowy kabiny pasażerskiej.

Przerażenie pasażerowie wpadli w panikę. Na nagraniu słychać ich krzyki.

Iran. Powrót na lotnisko i awaryjne lądowanie

Pilot podjął decyzję o zawróceniu samolotu i awaryjnym lądowaniu. Mimo uszkodzeń, maszynie udało się wrócić na lotnisko i bezpiecznie wylądować.

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Chociaż cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, skończyło się tylko na strachu.

Władze linii lotniczej poinformowały, że żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.

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