Indyjski aktor omal nie przypłacił tej sceny życiem. Vishal Krishna Reddy, znany jako Vishal, to popularna wśród fanów kina tamilskiego gwiazda, występująca w produkcjach nieprzypominających znanych z bollywoodzkiego kanonu.

Posiadającego blisko dwa miliony obserwujących na Twitterze aktor podzielił się ze swoimi fanami mrożącą krew w żyłach sytuacją. Wideo przedstawia jedną ze scen kręconą do filmu "Marek Antoniusz" (oryg. "Mark Anthony"). Na nagraniu zza kulis można dostrzec masywną ciężarówkę przebijającą z impetem konstrukcję udającą mur lub bramę, a następnie jadącą z dużą prędkością w kierunku znajdujących się wciąż na planie ludzi.

Reklama

Na szczęście wszystkim statystom udaje się w porę zejść z drogi pojazdowi, gdy ten bez zatrzymania uderza w przeciwległy koniec planu - tego w materiale już nie widać, ale można za to usłyszeć potężny hałas w tle.

Dramatyczne nagranie z planu filmowego. Aktor otarł się o śmierć

W odróżnieniu od spanikowanego tłumu, któremu zajęło chwilę zorientowanie się w powadze sytuacji, będący w samym centrum wydarzeń aktor niemal do ostatniej chwili leży na ziemi, grając swoją rolę. Na chwilę przed tym, jak ciężarówka przejechała tuż obok niego, ktoś z tłumu podbiegł do sparaliżowanego strachem Vishala i wyciągnął go spod kół. Wtedy wideo się urywa.