Hongkong: Aresztowano mężczyznę, który w czasie pogrzebu królowej Elżbiety II grał na harmonijce

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

W Hongkongu doszło do aresztowania mężczyzny po tym, jak grał on na harmonijce podczas czuwania w czasie pogrzebu królowej Elżbiety II. 43-latek wykonał m.in. brytyjski hymn narodowy, ale i utwór popularny na protestach w Hongkongu sprzed trzech lat. Jak informuje "The Guardian", powodem aresztowania miało być podżeganie do buntu.

Zdjęcie Ludzie zgromadzeni przed brytyjskim konsulatem w Hongkongu podczas pogrzebu królowej Elżbiety II / PETER PARKS / AFP / AFP