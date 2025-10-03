W skrócie Szymon Hołownia zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, a w piątek spotka się z sekretarzem generalnym ONZ.

Hołownia wyraził wdzięczność dla polskich władz za wsparcie i zaangażowanie w jego kandydaturę.

Stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców wiąże się z międzynarodową ochroną i pomocą dla uchodźców oraz bezpaństwowców.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Marszałek ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak tydzień wcześniej "nie było ich wcale".

Hołownia: jestem wdzięczny prezydentowi, premierowi i wicepremierowi

"Nigdy wcześniej Polaka nie było w takim miejscu w strukturach ONZ, a temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie. Te dwa lata nauczyły mnie zaś budować więź między państwami. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ważne byłoby dodanie do tego ogromnego wyzwania polskiej i szerzej - wschodniej i północnoeuropejskiej perspektywy" - napisał Hołownia.

Dodał, że właśnie z tego względu tak wdzięczny jest prezydentowi, premierowi i wicepremierowi, ministrowi spraw zagranicznych, za jednoznaczne poparcie i za to, że - wiedząc, iż to duża rzecz dla Polski - "tak bardzo w ostatnich dniach zaangażowali się w tę sprawę, uruchamiając osobiste kontakty, i całą naszą dyplomatyczną maszynę".

Hołownia aplikuje do ONZ. Czym zajmuje się Wysoki Komisarz ds. Uchodźców?

Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) odpowiada obecnie za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Kadencja obecnego UNHCR kończy się 31 grudnia 2025 r.

Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który, po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów, nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.

Stanowisko Wysokiego Komisarza sprawuje od 2016 r. 68-letni włoski dyplomata Filippo Grandi. Siedziba UNHCR znajduje się w szwajcarskiej Genewie.

"Polityczny WF": Tusk zaskoczył. Premier w obronie partii Razem? INTERIA.PL