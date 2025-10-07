W skrócie Szymon Hołownia oraz kilku międzynarodowych kandydatów ubiegają się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Wśród konkurentów znajdują się dyplomaci i politycy z Turcji, Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemiec oraz kolejny Polak - Roman Mazur.

Stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców to kluczowa funkcja w zakresie globalnej ochrony uchodźców i bezpaństwowców.

O stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) ubiegają się m.in. marszałek polskiego Sejmu Szymon Hołownia, stały przedstawiciel Turcji przy ONZ Ahmet Yildiz, mer Paryża Anne Hidalgo, belgijska polityk Nicole de Moor, wysłanniczka ONZ do Birmy Suzanne Burgener czy związany z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec Niels Annen.

Kontrkandydaci Szymona Hołowni

61-letni Ahmet Yildiz w trakcie swojej kariery pracował z uchodźcami czy osobami przesiedlonymi m.in. w Bośni i Hercegowinie, Iraku, Libii czy Syrii. W latach 2008-2009 pełnił funkcję szefa departamentu ds. Iraku w ministerstwie spraw zagranicznych Turcji, a w latach 2009-2011 był konsulem generalnym w Mosulu. W latach 2011-2014 był ambasadorem w Bośni i Hercegowinie. W tureckim rządzie pełnił też stanowisko doradcy ds. uchodźców syryjskich. Od 2024 roku jest ambasadorem swojego kraju przy ONZ.

66-letnia Anne Hidalgo - pierwsza kobieta na stanowisku mera Paryża - przed sprawowaniem stanowisk radnej francuskiej stolicy i jej burmistrza pracowała w ministerstwie pracy Francji oraz w biurze Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Od 2024 roku - jak zauważa "Le Monde" - zabiegała o stanowisko, spotykając się m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w Nowym Jorku.

41-letnia Nicole de Moor - członkini partii Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie - w latach 2022-25 pełniła funkcję sekretarza stanu ds. azylu i migracji w rządzie Alexandra De Croo. Sprawując tę funkcję, przyczyniła się do powstania Europejskiego Paktu w sprawie Migracji i Azylu podczas belgijskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2024 r.

Szwajcarska dyplomatka Suzanne Burgener była w latach 2018-2021 wysłanniczką ONZ ds. Birmy. 62-latka pracowała wcześniej jako ambasador w Tajlandii i Niemczech. W trakcie ponad 30-letniej kariery dyplomatycznej Burgener pełniła również m.in. funkcję zastępcy dyrektora Dyrekcji Prawa Międzynarodowego w randze ambasadora oraz kierownika wydziału prawa międzynarodowego, praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w szwajcarskim Federalnym Departamencie Spraw Zagranicznych w latach 2004-2009.

52-letni Niels Annen to z kolei były poseł do Bundestagu oraz ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i rozwoju, uważany za bliskiego współpracownika byłego kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Od maja 2025 roku pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Od grudnia 2021 roku do maja 2025 roku był parlamentarnym sekretarzem stanu w tym samym resorcie. Wcześniej, od marca 2018 roku do grudnia 2021 roku, pełnił funkcję ministra stanu w MSZ w rządzie kanclerz Angeli Merkel.

Kolejny kandydat z Polski

Do wyścigu o stanowisko w ONZ dołączył również inny Polak. Chodzi o Romana Mazura, który w przeszłości bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego z ramienia Polski 2050. Później zaangażował się w pracę w organizacji pozarządowej pomagającej uchodźcom z Afryki.

"Przedstawiłem konkretną podstawę mojego kandydowania. Uprzejmie proszę, nie ustawajcie w popieraniu przesłania, że do polityki nie idzie się dla stanowisk. Jestem w konkretnej robocie uchodźczo-migracyjnej za długo, by widzieć już jakiekolwiek korzyści z objęcia tego ważnego dla milionów ludzi stanowiska przez jakiegoś polityka" - napisał Mazur w serwisie X na początku października.

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców został powołany w 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie.

Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.

Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który, po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów, nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

