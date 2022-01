Holenderska policja wysyła wiadomości do osób, które kupowały narkotyki

Policjanci z miasta Nijmegen we wschodniej Holandii wysyłają wiadomości tekstowe do osób, które kupowały narkotyki. Numery do 3,5 tys. osób znaleziono w bazie danych rozbitej siatki handlarzy niedozwolonych substancji. Policja oferuje uzależnionym pomoc w wyjściu z nałogu.

Zdjęcie Holenderska rozesłała wiadomości do 3,5 tys. osób / zdjęcie ilustracyjne / dolgachov / 123RF/PICSEL