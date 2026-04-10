Holenderscy rolnicy zdruzgotani. Polacy nie chcą już zbierać szparagów

Agata Sucharska

Jeszcze niedawno byli filarem pracy na zachodnioeuropejskich polach, dziś coraz częściej rezygnują. Polacy nie chcą już zbierać szparagów w Holandii, a rolnicy wpadają w panikę - brakuje ludzi do pracy, a nawet sprowadzani w pośpiechu Rumuni nie wytrzymują tempa i odchodzą. Holendrzy i Niemcy muszą liczyć na przybyszów z Afryki.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Zbiory szparagów
Polacy nie chcą już pracować przy zbiorach szparagów w Holandii

W skrócie

  • Polscy pracownicy coraz rzadziej wyjeżdżają do pracy przy zbiorze szparagów w Holandii, a zastąpienie ich innymi pracownikami okazuje się problematyczne.
  • Zbieranie szparagów to ciężka fizyczna praca w trudnych warunkach, mimo że stawki nie odbiegają znacząco od innych prac tymczasowych.
  • Brak pracowników wpływa na wzrost cen szparagów, które osiągają rekordowe poziomy, a cena w Niemczech wzrosła o 21 proc. w ciągu roku.
Holenderscy rolnicy biją na alarm: brakuje rąk do pracy, a chętnych z Europy Wschodniej jest coraz mniej - podaje "Allgemeine Zeitung".

Gert Smits, jeden z plantatorów z regionu Achterhoek, z którym rozmawiała gazeta przyznał wprost: w tym roku jego wieloletni polscy pracownicy po prostu nie przyjechali. - Trochę nas zostawili na lodzie - mówi. Problem okazał się poważny, bo sezon na szparagi nie poczeka.

Co więcej, sytuacji nie uratowali nawet nowi pracownicy z Rumunii. Grupa, która miała rozpocząć pracę, pierwszego dnia w ogóle się nie pojawiła. - A to już naprawdę problem - przyznaje rolnik.

Zbieranie szparagów to nie jest łatwa praca. "Ciągłe zginanie się staje się torturą"

Rolnicy podkreślają, że powodem wcale nie są pieniądze. Stawki w rolnictwie nie odbiegają znacząco od innych prac tymczasowych. Wynagrodzenie naliczane jest w systemie akordowym. Szacowana dniówka wynosi około 250 zł, a miesięczne zarobki mają sięgać od pięciu do siedmiu tys. zł brutto.

Problem leży gdzie indziej. Zbieranie szparagów to wyjątkowo ciężka praca fizyczna - trzeba się schylać nawet kilkanaście razy na każdy kilogram plonów. Do tego dochodzą trudne warunki pogodowe: zimno, deszcz, wiatr.

- W magazynie można pracować w cieple. To dla wielu osób po prostu bardziej atrakcyjne niż stanie na polu w deszczu czy śniegu - wyjaśnia plantator.

O trudzie zbierania szparagów przekonał się reporter "Bilda". Niemiec przed rokiem zatrudnił się w jednym z gospodarstw. Miał za zadanie zebranie szparagów z trzech 900-metrowych rzędów. Myślał, że nie będzie to trudne. - Na początku nawet nie zdaję sobie sprawy, jak bardzo jest to wyczerpujące. Mam problemy z techniką: moje szparagi się łamią albo są za krótkie. Za to prawie nic by nie zapłacono - relacjonował.

Do godz. 12 Niemcowi udało się zebrać połowę szparagów. W tym czasie wielu innych zbieraczy skończyło już pracę. - Pocę się, odczuwam zmęczenie w ramionach i nogach, potykam się. Ciągłe zginanie się staje się torturą - opisywał reporter, który pracował razem z Polakami i Chorwatami.

Nie bez znaczenia jest też sytuacja gospodarcza w Polsce. Jak przyznają przedstawiciele branży rolniczej w Holandii, Polacy coraz rzadziej wyjeżdżają do pracy za granicę, bo u siebie mają coraz lepsze możliwości.

Niemcy nie kryją oburzenia. Szparagi droższe niż diesel

Problemy mają nie tylko Holendrzy. Tuż za granicą, w Niemczech, plantator Winfried Derksen również nie może już liczyć na pracowników z Europy Wschodniej. - Nie mamy już żadnych Polaków ani Rumunów - mówi. - Teraz pracują u nas Nigeryjczycy i Kongijczycy mieszkający w Niemczech. Przyprowadzają znajomych i jakoś dajemy radę.

Rumuni? Jak twierdzi Derksen, doświadczenia z nimi były na tyle złe, że nie chce już z nimi współpracować. - Uznali, że zarobili wystarczająco i nagle odeszli - relacjonuje.

Eksperci nie mają wątpliwości: brak pracowników odbije się na cenach, a już teraz są one rekordowo wysokie. Jak pisał portal polsatnews.pl, niemieckie wskazywały, że pod koniec marca za kilogram szparagów trzeba zapłacić... 29 euro.

"To 10 litrów diesla" - opisał jeden z niemieckich internautów, gdy zobaczył ceny tych warzyw. "Rozumiem (ciężką) pracę i prawdopodobnie ogromne koszty odpowiedniej opcji uprawy, ale rezygnuję (z kupna). Ktoś pewnie nadal będzie miał swoich kupców" - napisała kolejna z internautek.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego cena szparagów w Niemczech wzrosła w ciągu roku o 21 proc.

Najbardziej zagrożone są mniejsze gospodarstwa. Rozwiązaniem problemu mogłaby być mechanizacja zbiorów, ale nowoczesne maszyny są bardzo drogie i dostępne głównie dla dużych firm. - To może doprowadzić do sytuacji, w której uprawą szparagów zajmą się tylko najwięksi gracze - ostrzega rolnik.

Źródła: "Allgemeine Zeitung", "Bild"

