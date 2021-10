Holandia: Zginął Polak wepchnięty pod tramwaj

Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem na Rijswijkse Landingslaan w dzielnicy Ypenburg. Jak informuje policja, naoczni świadkowie twierdzą, że ofiara została wepchnięta pod nadjeżdżający tramwaj. Mężczyzna zginął na miejscu.

Policja poinformowała we wtorek po południu, że zatrzymała trzech podejrzanych. Już w poniedziałkowy wieczór na policję dobrowolnie zgłosił się 15-letni mieszkaniec Hagi, we wtorek rano uczyniło to dwóch pozostałych podejrzanych, także z Hagi.

Początkowo policja informowała jedynie, że ofiara była bezdomna.



Od wtorku mieszkańcy Hagi składają kwiaty w miejscu, w którym zginął Polak.

