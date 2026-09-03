W skrócie Holenderski bank centralny potwierdził przeniesienie rezerw złota ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Wielkiej Brytanii podczas wielomiesięcznej operacji obejmującej 86 ton kruszcu.

Część złota została najpierw przetransportowana do Zeist w Holandii, a następnie do Banku Anglii, bez konieczności przetapiania, natomiast resztę spieniężono w Nowym Jorku i odkupiono w Londynie.

Przed transportem 31,3 procent holenderskiego złota było przechowywane w Nowym Jorku i 19,7 procent w Ottawie, natomiast po przeniesieniu udział ten spadł do 18,5 procent w obu krajach.

Operację przeprowadzono w czasie narastających napięć handlowych i politycznych między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, obejmujących zerwane negocjacje oraz nowe cła.

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Holenderski Bank Centralny (DNB) potwierdził przeprowadzenie operacji w środę. Jak przekazano, w jej ramach ewakuowano z Nowego Jorku i Ottawy łącznie 86 ton złota w ciągu kilku miesięcy, między marcem a sierpniem.

Obecnie należący do Holendrów kruszec jest składowany w Banku Anglii, gdzie, jak argumentowano, dużo łatwiej może stać się przedmiotem obrotu "w sytuacji kryzysowej". Prezes banku Olaf Sleijpen przekonywał, że decyzja o przeniesieniu zasobów była "konieczna, aby wzmocnić naszą odporność i gotowość".

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Jak wyjaśniono, 27 ton sztabek zostało przewiezionych bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady i trafiło najpierw do Zeist w Holandii, skąd następnie kruszec przeniesiono na Wyspy Brytyjskie. W trakcie operacji uniknięto konieczności przetapiania złota, choć DNB nie sprecyzował szczegółów akcji.

Pozostała część należącego do holenderskiego państwa złota spieniężono na rynkach w Nowym Jorku, a następnie odkupiono w Londynie. "Połączenie procesów kupna i sprzedaży oraz fizycznego transportu pozwoliło DNB rozłożyć ryzyko związane z tak skomplikowaną operacją fizycznego przenoszenia złota" - wyjaśniono w oświadczeniu.

Przed rozpoczęciem akcji 31,3 proc. holenderskiego złota znajdowało się w Nowym Jorku, a kolejne 19,7 proc. w Ottawie. Obecnie udział ten spadł do 18,5 proc. w obu krajach. Całkowite zasoby złota w Holandii na koniec 2025 r. wynosiły 612,4 ton, a ich wartość szacowano na 72,2 mld euro.

Przemieszczenie tak dużych zasobów szlachetnego kruszcu to ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym. Tego typu operacja niesie za sobą również bardzo poważne ryzyko.

Wrze na linii USA - Kanada. Kolejne cła, zerwano negocjacje

Wyjaśniając motywacje podjęcia tak trudnej operacji, DNB wskazał na bliżej niesprecyzowane "rosnące niepokoje geopolityczne". Dziennikarze zauważają jednak, że doszło do niej w sytuacji rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Poważna eskalacja tego sporu przypadła na moment kulminacyjny operacji.

W połowie sierpnia kraje zawiesiły negocjacje w sprawie umowy handlowej. Kanadyjski rząd argumentował, że zerwanie rozmów jest reakcją na zmiany, które Amerykanie w ostatniej chwili próbowali wprowadzić do porozumienia.

Kilka dni później Kanadyjczycy ogłosili wprowadzenie kolejnych ceł odwetowych na USA, które wejdą w życie w drugim tygodniu września. To reakcja na zapowiedź Trumpa podniesienia amerykańskich taryf m.in. na auta z Kanady z 25 do 50 proc.

Jednocześnie amerykańska gospodarka pozostaje pod negatywnym wpływem wciąż niezakończonej wojny z Iranem, która wpływa na wyraźną destabilizację światowego handlu.

Źródło: BBC



