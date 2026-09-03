Holandia zdecydowała się na radykalny krok. Nagła ewakuacja z USA i Kanady

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Holandia przeniosła swoje rezerwy złota ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Wielkiej Brytanii - potwierdził holenderski bank centralny. Szeroko zakrojona operacja zajęła kilka miesięcy i objęła 86 ton kruszcu, do tej pory przechowywanego w Nowym Jorku i Ottawie. Jej kulminacja przypadła na okres ostrej eskalacji napięć między tymi państwami.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Premier Holandii Rob Jetten.
Holandia reaguje na napięcia na linii USA - Kanada. Pilna operacja (na zdj. premier Holandii Rob Jetten) BSR Agency / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Holenderski bank centralny potwierdził przeniesienie rezerw złota ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Wielkiej Brytanii podczas wielomiesięcznej operacji obejmującej 86 ton kruszcu.
  • Część złota została najpierw przetransportowana do Zeist w Holandii, a następnie do Banku Anglii, bez konieczności przetapiania, natomiast resztę spieniężono w Nowym Jorku i odkupiono w Londynie.
  • Przed transportem 31,3 procent holenderskiego złota było przechowywane w Nowym Jorku i 19,7 procent w Ottawie, natomiast po przeniesieniu udział ten spadł do 18,5 procent w obu krajach.
  • Operację przeprowadzono w czasie narastających napięć handlowych i politycznych między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, obejmujących zerwane negocjacje oraz nowe cła.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Holenderski Bank Centralny (DNB) potwierdził przeprowadzenie operacji w środę. Jak przekazano, w jej ramach ewakuowano z Nowego Jorku i Ottawy łącznie 86 ton złota w ciągu kilku miesięcy, między marcem a sierpniem.

Obecnie należący do Holendrów kruszec jest składowany w Banku Anglii, gdzie, jak argumentowano, dużo łatwiej może stać się przedmiotem obrotu "w sytuacji kryzysowej". Prezes banku Olaf Sleijpen przekonywał, że decyzja o przeniesieniu zasobów była "konieczna, aby wzmocnić naszą odporność i gotowość".

Holandia przeniosła złoto do Londynu. Ogromna operacja

Jak wyjaśniono, 27 ton sztabek zostało przewiezionych bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady i trafiło najpierw do Zeist w Holandii, skąd następnie kruszec przeniesiono na Wyspy Brytyjskie. W trakcie operacji uniknięto konieczności przetapiania złota, choć DNB nie sprecyzował szczegółów akcji.

Zobacz również:

Holandia. Wybuch w porcie w Rotterdamie. Jedna osoba nie żyje, są ranni
Świat

Eksplozja w europejskim porcie. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Pozostała część należącego do holenderskiego państwa złota spieniężono na rynkach w Nowym Jorku, a następnie odkupiono w Londynie. "Połączenie procesów kupna i sprzedaży oraz fizycznego transportu pozwoliło DNB rozłożyć ryzyko związane z tak skomplikowaną operacją fizycznego przenoszenia złota" - wyjaśniono w oświadczeniu.

Przed rozpoczęciem akcji 31,3 proc. holenderskiego złota znajdowało się w Nowym Jorku, a kolejne 19,7 proc. w Ottawie. Obecnie udział ten spadł do 18,5 proc. w obu krajach. Całkowite zasoby złota w Holandii na koniec 2025 r. wynosiły 612,4 ton, a ich wartość szacowano na 72,2 mld euro. 

Przemieszczenie tak dużych zasobów szlachetnego kruszcu to ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym. Tego typu operacja niesie za sobą również bardzo poważne ryzyko.

Wrze na linii USA - Kanada. Kolejne cła, zerwano negocjacje

Wyjaśniając motywacje podjęcia tak trudnej operacji, DNB wskazał na bliżej niesprecyzowane "rosnące niepokoje geopolityczne". Dziennikarze zauważają jednak, że doszło do niej w sytuacji rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Poważna eskalacja tego sporu przypadła na moment kulminacyjny operacji.

Zobacz również:

Holandia nie przekaże Ukrainie więcej pocisków do Patriotów (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

Kraj NATO zapowiada ws. Ukrainy. "Nie możemy już pomóc"

Adam Gaafar
Adam Gaafar

W połowie sierpnia kraje zawiesiły negocjacje w sprawie umowy handlowej. Kanadyjski rząd argumentował, że zerwanie rozmów jest reakcją na zmiany, które Amerykanie w ostatniej chwili próbowali wprowadzić do porozumienia.

Kilka dni później Kanadyjczycy ogłosili wprowadzenie kolejnych ceł odwetowych na USA, które wejdą w życie w drugim tygodniu września. To reakcja na zapowiedź Trumpa podniesienia amerykańskich taryf m.in. na auta z Kanady z 25 do 50 proc.

Jednocześnie amerykańska gospodarka pozostaje pod negatywnym wpływem wciąż niezakończonej wojny z Iranem, która wpływa na wyraźną destabilizację światowego handlu.

Źródło: BBC

Zobacz również:

Irańskie rakiety (zdjęcie ilustracyjne)
Bliski Wschód

Iran atakuje mimo gróźb USA, posłali pociski. Przeciwnik zadrwił z Trumpa

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Polityczny WF": Afera Zondacrypto. Problem prawicy czy rządu? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze