W skrócie Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a jeden z nich spadł na dom w Wyrykach.

Holenderscy piloci wspierali polskie siły w obronie nieba, a Holandia wezwała ambasadora Rosji.

Minister spraw zagranicznych Holandii wyraził solidarność z Polską i potępił działania Rosjan na terenie NATO.

Wezwanie ambasadora Rosji w Holandii potwierdziło tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Można przypuszczać, że przedstawiciel Kremla otrzyma notę protestacyjną.

Przypomnijmy, w środę na taki ruch zdecydowała się Polska. Premier Donald Tusk informował w Sejmie, że w nocy 19 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną.

- Uważamy te oskarżenia za bezpodstawne. Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że drony te są rosyjskiego pochodzenia - mówił po wyjściu z MSZ Andriej Ordasz, charge d'affaires rosyjskiej placówki w Warszawie.

Nocny nalot rosyjskich dronów. Holendrzy bronili polskiego nieba

Holenderscy piloci byli zaangażowani w obronę polskiego nieba podczas nalotu rosyjskich bezzałogowców. Podczas czwartkowej wizyty w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach dziękował im za to prezydent Karol Nawrocki.

Minister spraw zagranicznych Holandii potępił działania Rosji na obszarze NATO. "Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są niedopuszczalne i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy" - napisał w środę na X David van Weel.

"Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski. NATO musi pozostać gotowe, a surowsze sankcje muszą wywrzeć większą presję na rosyjską gospodarkę wojenną" - dodał minister.

Rosyjskie drony nad Polską. Szczątki jednego z nich uderzyły w dom mieszkalny

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Szczątki jednego z bezzałogowców spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie. Poszycie dachu zostało niemal całkowicie uszkodzone, podobnie jak samochód, który stał obok budynku.

Zestrzelone drony zostały znalezione także w innych miejscowościach - m.in. we wsi Krzywowierzba i Wyhalew. Wszędzie tam pracują służby.

