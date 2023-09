Aktywiści klimatyczni masowo wyszli na drogę prowadzącą do Hagi. Protestowali przeciwko dotacjom dla holenderskiego przemysłu paliw kopalnych. Szacuje się, że tylko w sobotę w strajku wzięło udział ok. 10 tys. osób. Do akcji musieli wkroczyć policjanci, którzy użyli armatek wodnych. W weekend zatrzymano prawie trzy tys. osób, w tym 10-latkę.