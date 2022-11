19-letnia Lianne 17 kwietnia 2020 roku jechała na rowerze po zakupy. Wtedy doszło do wypadku. 17-letni wówczas chłopiec potrącił kobietę swoim motocyklem - poinformował serwis ad.nl.

W wyniku wypadku Lianne doznała złamania kręgów. Według lekarzy pochylanie ciała do przodu zawsze będzie stanowiło dla niej problem. Doznała również urazu kości ogonowej, po którym dochodziła do siebie przez rok. Jak przekazał serwis, młoda kobieta doznała również "psychicznego urazu" i nie ma już odwagi jeździć rowerem, a musi, bo do pracy dojeżdżała właśnie na jednośladzie.

Reklama

19-latek potrącił rowerzystkę. Potem miał jej grozić

Jak poinformował ad.nl, sprawca miał również grozić jej za pośrednictwem mediów społecznościowych. Miał pisać m.in., "żeby się tak nie zachowywała i że chciałby ją odwiedzić".

Sprawa z 17 kwietnia 2020 roku została zbadana przez policję. Funkcjonariusze zatrzymali nastolatka w lutym 2021 roku. W 2022 zapadł wyrok w tej sprawie. 19-letni dziś mężczyzna został skazany na 60 godzin prac społecznych i czteromiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak zauważa serwis, sędzia wymierzył sprawcy niższy wyrok niż żądał prokurator. Uzasadniał to faktem, że "chłopiec w chwili wypadku miał zaledwie 17 lat" oraz nie był wcześniej karany za podobne przestępstwa.