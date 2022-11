"Sytuacja jest niepokojąca, ponieważ przemoc seksualna wobec dzieci jest powszechna i ma długotrwałe konsekwencje dla ofiar" - twierdzi Conny Rijken, krajowy sprawozdawca ds. handlu ludźmi i przemocy seksualnej wobec dzieci. Ekspert podkreśla, że konieczne jest zapobieganie temu m.in. przez skuteczną profilaktykę.

"Poważnym problemem jest dezorientacja ofiar przemocy, które nie wiedzą, gdzie mogą uzyskać pomoc" - powiedziała Rijken, dodając, że jednocześnie rośnie w społeczeństwie świadomość dotycząca problemu przemocy seksualnej wśród nieletnich. "To ważne, bo pomoże w zwalczeniu tej patologii" - stwierdziła.

Holandia: Połowa osób molestowanych seksualnie ponownie pada ofiarą przestępstwa

Na początku roku Holandią wstrząsnęła afera związana z ujawnionymi przypadkami wykorzystywania seksualnego w popularnym programie muzycznym, emitowanym w telewizji RTL. Po tym zdarzeniu centrum Przemocy Seksualnej rejestrowało trzy razy więcej czatów i dwa razy więcej zgłoszeń telefonicznych niż w podobnym okresie ubiegłego roku.

Swoje doświadczenia opisała na Instagramie piosenkarka Aafke Romeijn, która także doświadczyła napaści seksualnych. "Dzięki kulturze seksu, narkotyków i rock'n'rolla wydawało się, że istnieje założenie, że pewna doza złego zachowania i ekscesów jest częścią przebicia się" - napisała piosenkarka.

Jak poinformował pod koniec 2021 r.

Herman Bolhaar, krajowy sprawozdawca ds. handlu ludźmi i przemocy seksualnej wobec dzieci, w Holandii co najmniej połowa osób, które były wykorzystywane seksualnie lub zmuszane do pracy, staje się ponownie ofiarami przestępstwa w ciągu kilku lat. Według Centrum Badań Naukowych i Dokumentacji każdego roku od 5 tys. do 7.5 tys. osób jest w Holandii wykorzystywanych seksualnie lub zmuszanych do pracy.