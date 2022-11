Decyzję w tej sprawie podjął Urząd Służby Imigracyjnej i Naturalizacji (IND), a potwierdził ją rzecznik urzędu miasta w Amsterdamie. Wcześniej media informowały, że ratusz zwrócił się do IND z zapytaniem, czy jest możliwe wydanie zakazu wjazdu, co uzasadniono obawami, że przyjazd Brytyjczyka "może doprowadzić do niepokojów".

W oświadczeniu przekazanym mediom w czwartek wieczorem IND uznało, że David Icke stanowi zagrożenie dla porządku publicznego i w związku z tym otrzymał on zakaz wjazdu do Holandii oraz innych krajów strefy Schengen.

Miał wystąpić na wiecu antyszczepionkowców

Icke miał wystąpić w niedzielę na wiecu organizowanym przez koalicję Razem dla Holandii, skupiającą głównie grupy antyszczepionkowców oraz przeciwników obostrzeń, które obowiązywały podczas pandemii koronawirusa.

David Icke jest znany przede wszystkim ze swojej teorii, że niektórzy światowi przywódcy są w rzeczywistości kosmitami. W przeszłości zarzucano mu także szerzenie antysemityzmu. Był on działaczem brytyjskiej Partii Zielonych, ale został z niej usunięty, kiedy zaczął nazywać siebie "synem bożym".