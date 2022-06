Holandia. Minister zdrowia chce prawa do eutanazji dla osób poniżej 12. roku życia

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

Prawo do eutanazji powinno przysługiwać dzieciom poniżej 12. roku życia - z taką propozycją wyszedł holenderski minister zdrowia Ernst Kuipers. We wtorek przekazał on członkom izby niższej parlamentu (Tweede kamer) szczegółowe propozycje w tej sprawie.

Zdjęcie Holenderski Minister Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Ernst Kuipers / Niels Ralph Wenstedt/agefotostock / East News