"Syntetyczne kannabinoidy (SCRA) są szeroko stosowane w więzieniach w Holandii" - poinformował Holenderski Instytut Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Trimbos po dochodzeniu we współpracy z organizacją C-EHRN.

Syntetyczna marihuana jest przemycana na papierze

Jak podał serwis NL Times, SCRA są przemycane do więzienia pocztą. Syntetycznym narkotykiem nasyca się - wręcz impregnuje - papier. W tej formie jest on bezwonny i bardzo trudny do wykrycia. Nie pojawia się również w konwencjonalnych badaniach moczu.

"Skutki po zażyciu SCRA są podobne do THC. Sprawiają, że człowiek czuje się zrelaksowany i odurzony" - przekazał Instytut Trimbos. "Efekty mogą się jednak znacznie różnić nasileniem i czasem trwania oraz mogą powodować inne skutki uboczne, które w skrajnych przypadkach mogą nawet zagrażać życiu" - podkreślili specjaliści.

Instytut skupił się na badaniu zażywania narkotyków w zakładzie karnym w Ter Apel. Wcześniejsze badania wykazały, że osoby przebywające w tym więzieniu znacznie częściej i regularnie zażywają narkotyki.

Więźniowie stosują także leki przeciwbólowe i nasenne

Specjaliści odkryli, że wśród więźniów w Ter Apel popularne są marihuana, alkohol oraz właśnie SCRA. Powszechne jest również niewłaściwe stosowanie leków przeciwbólowych, nasennych i uspokajających na receptę.

"Chociaż wydaje się, że zażywanie narkotyków w Ter Apel nie prowadzi do poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem lub zdrowiem, jest prawdopodobne, że zatrzymani niechętnie zwracają się do służby medycznej z problemami zdrowotnymi związanymi z narkotykami, częściowo z obawy przed sankcjami lub stygmatyzacją "- stwierdzili naukowcy. Uznali zażywanie narkotyków w więzieniach za powód do niepokoju.

Badania w więzieniach w całej Holandii

NL Times zauważa, że specjaliści zalecili szersze badania nad zażyciem narkotyków w holenderskich więzieniach. Apelują, by nie tylko starać się zatrzymać przemyt narkotyków do zakładów karnych, ale i udzielać odpowiedniej opieki więźniom i personelowi.

- Wyniki śledztwa uświadomiły nam, że zbyt długo patrzymy na temat narkotyków wyłącznie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiegać przemytowi narkotyków w taki czy inny sposób. Ważne jest również spojrzenie na temat narkotyków z perspektywy zdrowia, opieki i profesjonalizacji naszych pracowników - powiedział Laurens Huizenga z zakładu karnego w Ter Apel.